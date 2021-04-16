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عمر شويل - جدة خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والربح نصف مليون دولار، التي تعد من اكبر المسابقات العربية التي تقدم جوائز مالية كبيرة للغاية، حيث يتم الإعلان عن نتائج مسابقة الحلم حسبما أعلنت قناة MBC بعد الانتهاء تقدم المتسابقين، حيث تبلغ قيمة الجائزة نصف مليون دولار، أضافه إلي علي ذلك جائزة منزل بأحد الجزر اليونانية حيث يتمكن للفائز أن يصطحب أسرته كاملة للذهاب إلي اليونان أو يتمكن من بيع المنزل والاستفادة من قيمته المالية العالية، فيما اعلن مقدم برنامج مسابقة الحلم أن الجوائز ستصل إلى 3.5 مليون دولار، حيث تم منذ قليل تسليم جائزة الربع مليون دولار، لذا يسعى كل طموح في الحصول على الجائزة الكبرى التي تحقق له الحلم، لذا نقدم للقراء الأعزاء طريقة التسجيل في مسابقة الحلم عبر موقعكم ثقفني.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021



تتمكن عزيزي القارئ من أي مكان إذا كنت ترغب في ربح الملايين فعليك بالاشتراك في مسابقة الحلم التي تقدم جوائز مالية كبيرة للغاية، يذكر أن اخر من حصل علي جائزة المليون دولار والتي كانت في ليلة راس السنة وهي كانت جنسيته مصري وكان مقيم بالسعودية، لهذا يمكن بخطوات بسيطة للغاية التقديم في المسابقة، كل ما عليك هو إرسال رسالة قصير مكتوب بها كلمة (حلم) أو تكتب فيها كلمة (DREEM) ثم تتنظر إلي أن يأتي لك إشعار علي هاتفك المحمول سؤال الاشتراك ويجب القيام بإجابة هذا السؤال بشكل صحيح، ثم بتبقي لك خطوة مهمة وهي تسجيل بياناك موضح بها الأتي:

الاسم رباعي.

رقم الجوال الخاص بك.

الدولة.

يقدم مسابقة الحلم الإعلامي مصطفي ألاغا علي قناة MBC والذي نوه أن جائزة مسابقة الحلم تتجاوز المليون دولار فيما تجري سحب جوائز هذه المسابقة علي الهواء مباشرة، حيث أعلن عبر صفحة الحلم علي موقع التواصل الاجتماعي توتير عن المدة الزمنية المتبقية للتسجيل في مسابقة الحلم للحصول علي الجائزة الكبرى مليون دولار، والمقرر أن يتم إعلان الفائزين ليلة راس السنة.

طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2021



يستطيع من يرغب في تحقيق حلمه الذي قد يغير مسير حياته بالحصول علي جائزة الحلم 2021 التسجيل إلكتروني عبر الدخول على مسابقة الحلم 2021 ثم تسجيل بالبيانات المطلوبة كالآتي:

الدخول على موقع الحلم mbc.

الضغط على اشتراك.

تسجيل رقم الجوال، ورمز الدولة.

الضغط تسجيل.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

الدولة مصر Etisalat 95450 Orange 95450 Vodafone 95450

الدولة العراق Asiacell 2266 Korek 2180 Zain 2833 1200

الدولة الأردن Orange 98880 Umniah 98858 Zain 9885870

الدولة فلسطين Jawwal 1623 Wataniya 6750

الدولة سوريا MTN 1736 Syriatel 1736

الدولة الكويت Zain 96922 VIVA 50640 GSM 4141

الدولة السعودية Mobily 650444 Zain 755505 LEBARA 313131 Thuraya 0088216101074

الدولة تونس Ooredoo 85988 ORANGE 85988 Tunisie Telecom 85988

الدولة المغرب Inwi 9669 Orange 9669

الدولة موريتانيا Mauritel 1559

الدولة البحريين Batelco 94000 Batelco 94000 VIVA 98885

الدولة عُمان GSM 90434

أسعار الرسائل في مسابقة الحلم



سعر الرسالة الدولة تكلفة الرسالة لكل الشبكات 5 جنية مصري فقط. مصر تكلفة الرسالة 70 قرشاً. الأردن تكلفة الرسالة 5.25 درهم. الإمارات تكلفة الرسالة 500 فلس البحرين

سعر الرسالة الدولة 1200 دينار عراقي العراق 9 دراهم مغربية المغرب 500 فلس الكويت 1.44 دينار تونسي تونس

سعر الرسالة الدولة 150 ريال اليمن 500 فلس عمان تكلفة الرسالة 3.5 NIS فلسطين 5 ريال السعودية

وتنوه للسادة القراء فور الإعلان أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 سنعلن لكم الأسماء، لذا من يرغب التسجيل يتبع خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والربح نصف مليون دولار، وننتظر تعليقاتكم.