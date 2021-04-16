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عمر شويل - جدة خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والربح نصف مليون دولار، التي تعد من اكبر المسابقات العربية التي تقدم جوائز مالية كبيرة للغاية، حيث يتم الإعلان عن نتائج مسابقة الحلم حسبما أعلنت قناة MBC بعد الانتهاء تقدم المتسابقين، حيث تبلغ قيمة الجائزة نصف مليون دولار، أضافه إلي علي ذلك جائزة منزل بأحد الجزر اليونانية حيث يتمكن للفائز أن يصطحب أسرته كاملة للذهاب إلي اليونان أو يتمكن من بيع المنزل والاستفادة من قيمته المالية العالية، فيما اعلن مقدم برنامج مسابقة الحلم أن الجوائز ستصل إلى 3.5 مليون دولار، حيث تم منذ قليل تسليم جائزة الربع مليون دولار، لذا يسعى كل طموح في الحصول على الجائزة الكبرى التي تحقق له الحلم، لذا نقدم للقراء الأعزاء طريقة التسجيل في مسابقة الحلم عبر موقعكم ثقفني.
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021
تتمكن عزيزي القارئ من أي مكان إذا كنت ترغب في ربح الملايين فعليك بالاشتراك في مسابقة الحلم التي تقدم جوائز مالية كبيرة للغاية، يذكر أن اخر من حصل علي جائزة المليون دولار والتي كانت في ليلة راس السنة وهي كانت جنسيته مصري وكان مقيم بالسعودية، لهذا يمكن بخطوات بسيطة للغاية التقديم في المسابقة، كل ما عليك هو إرسال رسالة قصير مكتوب بها كلمة (حلم) أو تكتب فيها كلمة (DREEM) ثم تتنظر إلي أن يأتي لك إشعار علي هاتفك المحمول سؤال الاشتراك ويجب القيام بإجابة هذا السؤال بشكل صحيح، ثم بتبقي لك خطوة مهمة وهي تسجيل بياناك موضح بها الأتي:
الاسم رباعي.
رقم الجوال الخاص بك.
الدولة.
يقدم مسابقة الحلم الإعلامي مصطفي ألاغا علي قناة MBC والذي نوه أن جائزة مسابقة الحلم تتجاوز المليون دولار فيما تجري سحب جوائز هذه المسابقة علي الهواء مباشرة، حيث أعلن عبر صفحة الحلم علي موقع التواصل الاجتماعي توتير عن المدة الزمنية المتبقية للتسجيل في مسابقة الحلم للحصول علي الجائزة الكبرى مليون دولار، والمقرر أن يتم إعلان الفائزين ليلة راس السنة.
طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2021
يستطيع من يرغب في تحقيق حلمه الذي قد يغير مسير حياته بالحصول علي جائزة الحلم 2021 التسجيل إلكتروني عبر الدخول على مسابقة الحلم 2021 ثم تسجيل بالبيانات المطلوبة كالآتي:
الدخول على موقع الحلم mbc.
الضغط على اشتراك.
تسجيل رقم الجوال، ورمز الدولة.
الضغط تسجيل.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
الدولة
مصر
Etisalat
95450
Orange
95450
Vodafone
95450
الدولة
العراق
Asiacell
2266
Korek
2180
Zain
2833 1200
الدولة
الأردن
Orange
98880
Umniah
98858
Zain
9885870
الدولة
فلسطين
Jawwal
1623
Wataniya
6750
الدولة
سوريا
MTN
1736
Syriatel
1736
الدولة
الكويت
Zain
96922
VIVA
50640
GSM
4141
الدولة
السعودية
Mobily
650444
Zain
755505
LEBARA
313131
Thuraya
0088216101074
الدولة
تونس
Ooredoo
85988
ORANGE
85988
Tunisie Telecom
85988
الدولة
المغرب
Inwi
9669
Orange
9669
الدولة
موريتانيا
Mauritel
1559
الدولة
البحريين
Batelco
94000
Batelco
94000
VIVA
98885
الدولة
عُمان
GSM
90434
أسعار الرسائل في مسابقة الحلم
سعر الرسالة
الدولة
تكلفة الرسالة لكل الشبكات 5 جنية مصري فقط.
مصر
تكلفة الرسالة 70 قرشاً.
الأردن
تكلفة الرسالة 5.25 درهم.
الإمارات
تكلفة الرسالة 500 فلس
البحرين
سعر الرسالة
الدولة
1200 دينار عراقي
العراق
9 دراهم مغربية
المغرب
500 فلس
الكويت
1.44 دينار تونسي
تونس
سعر الرسالة
الدولة
150 ريال
اليمن
500 فلس
عمان
تكلفة الرسالة 3.5 NIS
فلسطين
5 ريال
السعودية
وتنوه للسادة القراء فور الإعلان أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 سنعلن لكم الأسماء، لذا من يرغب التسجيل يتبع خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والربح نصف مليون دولار، وننتظر تعليقاتكم.
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