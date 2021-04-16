علوم وتكنولوجيا

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والربح نصف مليون دولار

0 نشر
عصام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والربح نصف مليون دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والربح نصف مليون دولار، التي تعد من اكبر المسابقات العربية التي تقدم جوائز مالية كبيرة للغاية، حيث يتم الإعلان عن نتائج مسابقة الحلم حسبما أعلنت قناة MBC بعد الانتهاء تقدم المتسابقين، حيث تبلغ قيمة الجائزة نصف مليون دولار، أضافه إلي علي ذلك جائزة منزل بأحد الجزر اليونانية حيث يتمكن للفائز أن يصطحب أسرته كاملة للذهاب إلي اليونان أو يتمكن من بيع المنزل والاستفادة من قيمته المالية العالية، فيما اعلن مقدم برنامج مسابقة الحلم أن الجوائز ستصل إلى 3.5 مليون دولار، حيث تم منذ قليل تسليم جائزة الربع مليون دولار، لذا يسعى كل طموح في الحصول على الجائزة الكبرى التي تحقق له الحلم، لذا نقدم للقراء الأعزاء طريقة التسجيل في مسابقة الحلم عبر موقعكم ثقفني.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

الحلم

تتمكن عزيزي القارئ من أي مكان إذا كنت ترغب في ربح الملايين فعليك بالاشتراك في مسابقة الحلم التي تقدم جوائز مالية كبيرة للغاية، يذكر أن اخر من حصل علي جائزة المليون دولار والتي كانت في ليلة راس السنة وهي كانت جنسيته مصري وكان مقيم بالسعودية، لهذا يمكن بخطوات بسيطة للغاية التقديم في المسابقة، كل ما عليك هو إرسال رسالة قصير مكتوب بها كلمة (حلم) أو تكتب فيها كلمة (DREEM) ثم تتنظر إلي أن يأتي لك إشعار علي هاتفك المحمول سؤال الاشتراك ويجب القيام بإجابة هذا السؤال بشكل صحيح، ثم بتبقي لك خطوة مهمة وهي تسجيل بياناك موضح بها الأتي:

  • الاسم رباعي.
  • رقم الجوال الخاص بك.
  • الدولة.

يقدم مسابقة الحلم الإعلامي مصطفي ألاغا علي قناة MBC والذي نوه أن جائزة مسابقة الحلم تتجاوز المليون دولار فيما تجري سحب جوائز هذه المسابقة علي الهواء مباشرة، حيث أعلن عبر صفحة الحلم علي موقع التواصل الاجتماعي توتير عن المدة الزمنية المتبقية للتسجيل في مسابقة الحلم للحصول علي الجائزة الكبرى مليون دولار، والمقرر أن يتم إعلان الفائزين ليلة راس السنة.

طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2021

يستطيع من يرغب في تحقيق حلمه الذي قد يغير مسير حياته بالحصول علي جائزة الحلم 2021 التسجيل إلكتروني عبر الدخول على مسابقة الحلم 2021 ثم تسجيل بالبيانات المطلوبة كالآتي:

  • الدخول على موقع الحلم mbc.
  • الضغط على اشتراك.
  • تسجيل رقم الجوال، ورمز الدولة.
  • الضغط تسجيل.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

الدولة مصر
Etisalat 95450
Orange 95450
Vodafone 95450
الدولة العراق
Asiacell 2266
Korek 2180
Zain 2833 1200
الدولة الأردن
Orange 98880
Umniah 98858
Zain 9885870
الدولة فلسطين
Jawwal 1623
Wataniya 6750
الدولة سوريا
MTN 1736
Syriatel 1736
الدولة الكويت
Zain 96922
VIVA 50640
GSM 4141
الدولة السعودية
Mobily 650444
Zain 755505
LEBARA 313131
Thuraya 0088216101074
الدولة تونس
Ooredoo 85988
ORANGE 85988
Tunisie Telecom 85988
الدولة المغرب
Inwi 9669
Orange 9669
الدولة موريتانيا
Mauritel 1559
الدولة البحريين
Batelco  94000
Batelco 94000
VIVA 98885
الدولة عُمان
GSM 90434

أسعار الرسائل في مسابقة الحلم

سعر الرسالة الدولة
تكلفة الرسالة لكل الشبكات 5 جنية مصري فقط. مصر
تكلفة الرسالة 70 قرشاً. الأردن
تكلفة الرسالة 5.25 درهم. الإمارات
تكلفة الرسالة 500 فلس البحرين
سعر الرسالة الدولة
 1200 دينار عراقي العراق
 9 دراهم مغربية المغرب
500 فلس الكويت
1.44 دينار تونسي تونس
سعر الرسالة الدولة
 150 ريال اليمن
 500 فلس عمان
تكلفة الرسالة 3.5 NIS فلسطين
5 ريال السعودية

وتنوه للسادة القراء فور الإعلان أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 سنعلن لكم الأسماء، لذا من يرغب التسجيل يتبع خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والربح نصف مليون دولار، وننتظر تعليقاتكم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والربح نصف مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا