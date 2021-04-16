طريقة لعب ببجي بكل سهولة والفوز من أول مرة والحصول علي شدات مجانا

تعرف على أفضل معدات الإسعافات في لعبة ببجي وطريقة اللعب للمبتدئين، هناك الكثير من الأشخاص المبتدئين الذين يبحثون عن طريقة اللعبة في ببجي وهذا ينبع من شوقهم الكبيرة للاستمتاع باللعبة وممارستها مع الأصدقاء، فهي أصبحت واحدة من أهم الألعاب الإلكترونية التي اشتعلت في ساحة الألعاب التي يتم ممارستها على أجهزة الجوال الذكية، كما تم إصدار نسخة من لعبة ببجي يتم تحميلها على أجهزة الكمبيوتر.

طريقة لعب ببجي

قبل التعرف على خطوات اللعبة لابد من أن نتعرف على اللعبة ذاتها فهي اعرف باسم بلاير انكنونز باتل جراوندز والتي تعرف باختصار اسم ببجي، وتعتبر لعبة من الألعاب الأكثر شهرة على ساحة الأنترنت والألعاب الإلكترونية والتي تسمح بمشاركة عدد كبير من ألاعبين من جميع دول العالم المختلفة.

خطوات لعبة ببجي

في بداية ألمباره يتم وجود ألاعبين على طائرة ثم يتم الإلقاء بهم تجاه الخرائط وفي الوقت الحالي يوجد بها 3 خرائط.

ثم يبدأ جميع ألاعبين بالبحث عن الأسلحة والأدوات التي سوف يتم استخدامها أثناء اللعب للقتال مع بعضهم.

كما سيظهر مع مرور الوقت دائرة تبدأ بأنها تتقلص خاصة عند موت العديد من ألاعبين، ولكن توجد دائرة أخرى هدفها هو أن يظل تركيز جميع اللاعبين بالمنطقة الخاصة باللعب حتى تستمر عملية القتال والحرب.

فإذا تبقى لاعب واحد أو فريق واحد فهو كذلك يكون الفائز.

معدات الإسعافات في لعبة ببجي

لكي تصبح لاعب متميز في لعبة ببجي لابد من أن تمتلك حقيبة الإسعافات التي تحتوي على مجموعة من الأدوات الطبية التي تساعدك أن تشفي جروحك في اللعبة ومن أهمها: