نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب تطلق حزمة ملصقات لقاح جديدة متحركة لفيروس كوفيد -19 في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب تطلق حزمة ملصقات لكرونا، أطلقت منصة المراسلة الفورية WhatsApp المملوكة لشركة Facebook حزمة ملصقات متحركة جديدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO). يُطلق على حزمة ملصقات WhatsApp الجديدة التي تحتوي على إجمالي 24 ملصقًا “لقاحات للجميع”.

تحتوي حزمة الملصقات على ملصقات متحركة لطيفة تحتوي على محاقن تشير إلى اللقاح والعاملين في الرعاية الصحية وعلامات الاحتفال.

واتساب تطلق حزمة ملصقات لكرونا

مع طرح لقاحات Covid-19 في جميع أنحاء العالم ، أطلقت WhatsApp حزمة الملصقات كجزء من جهود الشركة لنشر الوعي حول لقاح COVID-19 وإظهار تقديرها للعاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

تهدف حزمة الملصقات بشكل أساسي إلى السماح للأشخاص بالتعبير عن الفرح والراحة والأمل الذي يشعرون به حيال الاحتمالات التي توفرها لقاحات Covid-19.

في محاولة لنشر الوعي حول Covid-19 ، اشتركت WhatsApp أيضًا مع أكثر من 150 حكومة وطنية وحكومية ومحلية ، بالإضافة إلى منظمات بما في ذلك منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لتقديم معلومات تم التحقق منها حول Covid-19.

حزمة ملصقات لقاح WhatsApp متاحة لجميع المستخدمين. إليك كيفية الحصول على حزمة ملصقات لقاح WhatsApp ؛

الخطوة 1: افتح أي دردشة على WhatsApp وانقر على أيقونة الرموز التعبيرية بجوار شريط النص.

الخطوة 2: في الدرج السفلي ، انقر فوق الرمز الثالث للملصقات.

الخطوة 3: هنا ، اضغط على أيقونة “+” الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

الخطوة 4: سترى حزمة ملصقات Vaccines for All أعلى القائمة.

الخطوة 5: فقط اضغط على زر السهم ، وسيتم تنزيل الملصق.

الخطوة 6: ستكون حزمة الملصقات متاحة في مجموعة الملصقات الخاصة بك.

من المتوقع إطلاق ثلاث ميزات جديدة لتطبيق Whatsapp في عام 2021

تم طرح العديد من ميزات WhatsApp منذ بداية الشهر ، وهناك المزيد لمتابعة. شوهد WhatsApp يعمل على عدد قليل من الميزات الجديدة في الأسابيع الأخيرة.

بعض هذه الميزات قيد التطوير حاليًا ، بينما يتم اختبار البعض الآخر في شكل تجريبي (مما يعني أن طرحها ليس بعيدًا جدًا). في الآونة الأخيرة ، تم رصد WhatsApp وهو يختبر تكامل Instagram Reels على النظام الأساسي.