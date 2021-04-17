تردد قناة كراميش الجديد 2021 karamish frequency وأبرز البرامج المقدمة وأناشيد رمضان

في الفترة الأخيرة شهدت محركات البحث جوجل عن تحديثات ترددات القنوات الجديدة والتي من ضمنها تردد قناة كراميش الجديد 2021 فهي تعد واحدة من أشهر القنوات الفضائية للأطفال على الأقمار الصناعية بالإضافة إلى أنها أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي، حيث توفر محتوى ترفيهي هادف للأطفال في الفئات العمرية الصغيرة لذا يبحث عنها العديد من أولياء الأمور.

تردد قناة كراميش الجديد 2021

يستطيع الآن جميع عشاق ومحبي قناة كراميش للأطفال ضبط التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات عن طريق إدخال الآتي:

التردد : 11603.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

أبرز البرامج على قناة كراميش

تقوم قناة كراميش بعرض مجموعة من البرامج المختلفة والتي تناسب الأطفال وتشجعهم على فعل الصواب، ومنها:

برنامج شمة هوا

مقدم هذا البرنامج اليومي هو المذيع أحمد دعسان، يقوم فيه باستضافة نجوم أناشيد الأطفال، حيث ينشدون الأغاني الجميلة ويلعبون لمدة ستون دقيقة.

سايلنت

هو عبارة عن مسابقات بين الأطفال، فهو يخلق روح المنافسة بينهم، والهدف منه هو تثقيف الأطفال والقدرة على خوض المسابقات بطريقة مثالية.

حتى تثبت إدانته

يتم فيه استضافة عدد من منشدي أغاني الأطفال لتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني، واللعب والتسلية والترفيه أيضًا.

نجمك سهران

يقدم كل يوم من الساعة 10:00 صباحًا إلى 12:00 مساءًا، يستضيف فيه نجوم الأطفال للاستماع إلى أغانيهم الأكثر شهرة والتحدث معهم عن حياتهم الشخصية.

سيبك من أساليبك

برنامج ساخر يهدف إلى التسلية بين الأطفال، يقوم مذيع البرنامج بعمل مكالمات هاتفية للقيام بعمل مقلب كوميدي في الطرف الآخر.

هناك الكثير من البرامج الأخرى على سبيل المثال كشكول وكركبة وغير ذلك، بالإضافة إلى الأناشيد التي تقوم القناة بانتاجها للأطفال، لذلك يبحث الآباء عن تردد قناة كراميش لتعلم أطفالهم هذه الأشياء الهادف.