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قامت شركة شاومي بالإعلان عن إصدارها الجديد من الهاتف المحمول مواصفات xiaomi redmi note 10 شاومي ريدمي نوت، ويأتي ليستمر في النجاح المتزايد من هاتف Xiaomi Redmi note 9، ولكن يوجد بعض التعديلات وإصلاح بعض العيوب في النسخة القديمة، حيث من الحديث في شركة ريدمي أنها عملت شاشة اموليد، بالإضافة إلى سعة بطارية هائلة، و شحن بقدرة 33 وات، وقامت بمعالجة الأداء لذلك تم وضع معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 678، ولكن مع كل هذه الميزات هل تتفوق شاومي على الشركات الأخرى، واستبدال فكرة المبيعات من الفئة المتوسطة، هيا بنا لنكتشف مواصفات وأهم ما يخص الهاتف المحمول الجديد. مواصفات xiaomi redmi note 10 شاومي ريدمي نوت يتوفر في شريحتين اتصال.

يوجد به جميع شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

ظهر الهاتف من البلاستيك.

الهاتف بخاصية طرد بقع الماء الصغيرة.

مساحة الهاتف 160.46×74.5×8.3 ملم ، ووزنه 178.8جرام .

يوجد به خاصية جديدة IR blaster، وهي إمكانية التحكم في الأجهزة الكهربائية.

الكاميرا الأمامية بجودة 13 ميجا بيكسل، بالإضافة فتحة عدسة F/2.5.

يتوفر فيه تحديد الموقع الجغرافي ويوجد به أنظمة الملاحة الأخرى.

يوجد جميع المستشعرات الحماية والأمان مثل البصمة والوجه.

يتوفر فيه أيضًا أغلب المستشعرات الأخرى مثل مجال الجيروسكوب و البوصلة و التسارع والقرب.

بطارية كبيرة سعتها 5000 ملي أمبير، وقدرة شحن 33 وات.

نظام تشغيله 11 مع واجهة شاومي الحديثة miui 12.

يتوفر فيه منفذ 3.5 ملي المتخصص لسماعات الأذن.

نوع منفذ USB من type-c الحديث، بالإضافة إلى خاصية OTG.

يوجد به بلوتوث من إصدار 5.0، وخاصية A2DP, LE.

السماعات الخارجية للهاتف فيها صوت استيريو وذلك لخوض تجربة جديدة. سعر هاتف xiaomi redmi note 10 شاومي ريدمي نوت إصدار 64 جيجا مع رامات 4 جيجا بسعر 3000 جنيه.

إصدار 128 جيجا مع رامات 4 جيجا بسعر 3250 مصري.

إصدار 128 جيجا مع رامات 6 جيجا بسعر 3600. الوسوم عمر شويل - جدة تعرف على مواصفات xiaomi redmi note 10 شاومي ريدمي نوت error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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