نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر مواصفات infinix hot 10 play انفنكس هوت ١٠ بلاي الجديدة 2021 في المقال التالي
قامت شركة انفنكس العالمية بإتاحة الهاتف المحمول الجديد مواصفات infinix hot 10 play انفنكس هوت ١٠ بلاي، وتكون هذه النسخة هي الأقل سعرًا من الهاتف المحمول infinix hot 10، و مواصفاته وخصائصه جيدة عند مقارنتها بسعره، ويتصدر الهاتف في المنافسة بقوة في الهواتف المحمولة الاقتصادية، وذلك يرجع إلى فضل شاشة الهاتف، والعمر الطويل للبطاريات، التي هي أساس شركة انفنكس، وهذا هو الذي يجعلها مميزة عن غيرها، بالإضافة إلى استخدام معالج جيد و بسعر قليل، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم كل ما يخص الهاتف مواصفات infinix hot 10 play انفنكس هوت ١٠ بلاي، وأهم مميزاته وأهم عيوبه، بالإضافة إلى إذا كان جيد و مناسب لسعره هل يستحب شراءه، أم يفضل نوع أخر من هواتف المحمول الأقوى منه.
مواصفات infinix hot 10 play انفنكس هوت ١٠ بلاي
- مساحة الهاتف 171.82×77.96×8.90 ملم.
- يوفر الهاتف شريحتين اتصال.
- يوجد به راديو اف ام.
- يوفر جميع شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.
- الخامة المستخدمة في تصنيع الهاتف من البلاستيك المتين في الشكل وفي الحواف.
- ذاكرة تخزين الهاتف 64 جيجا، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية 4 جيجا.
- يوجد مكان لإضافة كارت ميمورى حتى 512 جيجا.
- كاميرته الأمامية جودتها 8 ميجا بكسل مع فلاش أمامي نوعه ليد.
- نظام تشغيله هو اندرويد 10، بالإضافة إلى واجهة انفينكس XOS 7.
- بطاريته كبيره سعتها 6000 مللي أمبير، مع شحن إلى حد ما سريع بقوة 10 وات.
- يوجد به مركز 3.5 ملى المتخصص في سماعات الأذن.
- منفذ USB يكون من Micro USB النسخة الثانية، مع توفير خاصية OTG.
- يوجد به أغلب المستشعرات الأخرى مثل: الجيروسكوب سوفت وير ولا يعتبر حقيقي, يوفر البوصلة و التسارع والقرب.
- يتوافر منه الوان الأخضر، والأزرق، والأسود، والبنفسجي.
سعر هاتف Infinix Hot 10 play
تقريبًا 2000 جنيه مصري للإصدار 64 جيجا مع رامات 4 جيجا.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخر مواصفات infinix hot 10 play انفنكس هوت ١٠ بلاي الجديدة 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.