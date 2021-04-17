أخر مواصفات infinix hot 10 play انفنكس هوت ١٠ بلاي الجديدة 2021

قامت شركة انفنكس العالمية بإتاحة الهاتف المحمول الجديد مواصفات infinix hot 10 play انفنكس هوت ١٠ بلاي، وتكون هذه النسخة هي الأقل سعرًا من الهاتف المحمول infinix hot 10، و مواصفاته وخصائصه جيدة عند مقارنتها بسعره، ويتصدر الهاتف في المنافسة بقوة في الهواتف المحمولة الاقتصادية، وذلك يرجع إلى فضل شاشة الهاتف، والعمر الطويل للبطاريات، التي هي أساس شركة انفنكس، وهذا هو الذي يجعلها مميزة عن غيرها، بالإضافة إلى استخدام معالج جيد و بسعر قليل، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم كل ما يخص الهاتف مواصفات infinix hot 10 play انفنكس هوت ١٠ بلاي، وأهم مميزاته وأهم عيوبه، بالإضافة إلى إذا كان جيد و مناسب لسعره هل يستحب شراءه، أم يفضل نوع أخر من هواتف المحمول الأقوى منه.

مواصفات infinix hot 10 play انفنكس هوت ١٠ بلاي

مساحة الهاتف 171.82×77.96×8.90 ملم.

يوفر الهاتف شريحتين اتصال.

يوجد به راديو اف ام.

يوفر جميع شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

الخامة المستخدمة في تصنيع الهاتف من البلاستيك المتين في الشكل وفي الحواف.

ذاكرة تخزين الهاتف 64 جيجا، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية 4 جيجا.

يوجد مكان لإضافة كارت ميمورى حتى 512 جيجا.

كاميرته الأمامية جودتها 8 ميجا بكسل مع فلاش أمامي نوعه ليد.

نظام تشغيله هو اندرويد 10، بالإضافة إلى واجهة انفينكس XOS 7.

بطاريته كبيره سعتها 6000 مللي أمبير، مع شحن إلى حد ما سريع بقوة 10 وات.

يوجد به مركز 3.5 ملى المتخصص في سماعات الأذن.

منفذ USB يكون من Micro USB النسخة الثانية، مع توفير خاصية OTG.

يوجد به أغلب المستشعرات الأخرى مثل: الجيروسكوب سوفت وير ولا يعتبر حقيقي, يوفر البوصلة و التسارع والقرب.

يتوافر منه الوان الأخضر، والأزرق، والأسود، والبنفسجي.

سعر هاتف Infinix Hot 10 play

تقريبًا 2000 جنيه مصري للإصدار 64 جيجا مع رامات 4 جيجا.