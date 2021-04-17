تردد قناة مدرستنا التعليمية 1،2 على القمر الصناعي نايل سات 2021

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بإتاحة التردد التابع لقناة مدرستنا التعليمية، وذلك بعد ما قررت الوزارة عن توقف العملية التعليمية بالمدارس، و استكمال الدراسة عن بُعد، كما تم تأجيل الامتحانات التابعة للفصل الدراسي الأول إلى نهاية إجازة الفصل الدراسي الأول، وقامت الوزارة بالإعلان عن استمرار الدراسة عن بُعد من خلال استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية، حتى يتم التمكن للطلاب من مذاكرة واستكمال مناهجهم التعليمية من خلال الإنترنت، وذلك يتم تبعًا للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، كما تستخدم القناة مجموعة من أكبر المعلمين والمعلمات المتميزين ومعروفين بنجاحهم في مهنة التعليم، في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

تردد قناة مدرستنا التعليمية 1،2 لعام 2021

إن التردد التابع لقناة مدرستنا التعليمية، يتم البحث عنه من قِبَل الكثير من الطلاب، حتى يستطيعون استكمال العملية التعليمية الخاصة بهم، بالإضافة إلى مذاكرة دروسهم، واليوم سوف نقدم لكم تردد القناة كالآتي:

تردد قناة مدرستنا التعليمية 1:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/ 5.

تردد قناة مدرستنا التعليمية 2:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12206.

تصحيح الخطأ: 6/ 5.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

ومن الجدير ذكره أن وزارة التربية والتعليم قامت بتدشين هذه القناة، من أجل أن تكون طريق متابعة الدروس التعليمية ومراجعتها، ومشاهدة كافة فيديوهات الشرح المرئية التابعة لكافة العملية التعليمية، وحرصت وزارة التربيه والتعليم كل الحرص على عرضها لهذه القناة، حتى تكون الطريقة الصحيحة للطلاب الذين ليس لديهم إنترنت، أو التي لا تقدر على الالتحاق به، كما صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سوف يعمل على إضافة الكثير من التطورات بخصوص المنصات الإلكترونية التعليمية.