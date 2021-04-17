تسريبات تكشف عن أهم ميزات هاتف سامسونغ القادم القابل للطي

سربت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية الحديثة بعض المعلومات التي تتعلق بهاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي الذي سيطلق العام الجاري.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيأتي بهيكل أنحف وأخف وزنا من هياكل هواتف Galaxy Z Fold 2، لكنه وبنفس الوقت سيحصل على ميزات أكبر من حيث الشاشات وسرعة الأداء.

ومن المفترض أن يزود هذا الهاتف بشاشة خارجية بمقاس 6.23 بوصة دقة عرضها (2260/816) بيكسل، وعلى شاشة داخلية مرنة عالية الدقة بمقاس 7.6 بوصة، لكن حوافها الرقيقة ستسمح للمصممين بالتقليل من أبعاد الهيكل.

وكون سامسونغ تنوي أن تجعل منه أقل حجما من هواتف Z Fold الحالية فقد تتخلى عن فكرة تزويده بقلم ذكي مثل هواتف NOTE كما أشيع سابقا، كون القلم وتقنيات قد تشغل مساحة إضافية في الهيكل.

أما البطارية في الهاتف المنتظر فسوف تكون على الأغلب بسعة 4380 ميلي أمبير، أي أضعف بقليل من بطاريات هواتف Galaxy Z Fold 2 التي أتت بسعة 4500 ميلي أمبير، والمعالج في الجهاز الجديد يتوقع أن يكون من نوع Snapdragon 888 القادر على العمل مع شبكات 5G، وذواكر الوصول العشوائي 8 أو 12 غيغابايت.