ببجي موبايل تضم محمد هنيدي إلي شخصيات اللعبة..وهنيدي يضرب بالحديد

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عمر شويل - جدة ظهور محمد هنيدي في لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE أصبح ترند خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن أعلن الفنان المصري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تدوينة يوضح فيها بطريقة ساخرة “بعبع الليل وفارس الظلام جالكوا” كما نشر هنيدي مقطع مصغر من الفيديو التشويقي والذي ظهر فيه بشخصية الحقيقية والذي تجد فيه المزيد من الكوميديا والاكشن أيضاً.

ببجي موبايل تضم محمد هنيدي إلي شخصيات اللعبة

وقبل الإعلان بأيام نشر هنيدي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك رسالة غامضة يعد محتواها أن في يوم السادس عشر من شهر أبريل سيشهد التاريخ خبر رائع، الأمر الذي جعل الكثيرين من متابعي الفنان محمد هندي إنتظار الحدث الذي يطرأ في هذا اليوم، وبالفعل كانت الاصوات لا تعلوا في هذا اليوم إلا عن مفاجأة ظهور محمد هنيدي في اللعبة الاكثر شعبية في العالم PUBG MOBILE، حيث يبحث اللاعبين عن أسلحة ببجي الجديدة للبدء في اللعب تزامناً مع بداية ظهور شخصية هنيدي في اللعبة، فهناك الكثير من الطرق الحديثة للحصول على الأسلحة والتي يطلق عليها شحن شدات ببجي مجانا، حيث أن أهم الطرق التي يتمكن من خلالها اللاعبين في عمليات الشحن من خلال موقع midasbuy والتي تتعد الهدايا المجانية والجوائز التي يمنحها للاعبين.



موعد ظهور هنيدي في PUBG MOBILE

يعد ظهور شخصية محمد هنيدي هي الأولي في الوطن العربي ومصر بشكل خاص ظهور في لعبة ببجي، حيث سبق منذ ايام ظهور شخصية محمد رمضان في لعبة فري فاير، فيعد ظهور الشخصيات العربية في هذه الألعاب من الأمور التي تزيد من متابعة اللعبة عند الكثيرين نظراً لتعلقهم وحبهم لهؤلاء النجوم السينمائية مثل محمد رمضان ومحمد هنيدي، فكلاهما يتمتع بشعبية واسعة تجعل فرص نجاحهم كبيرة، يذكر أن من أهم الشخصيات العالمية التي سبقتهم في اللعبة هم لاعب الكرة الشهير كرستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال.

حيث أكد الفنان المصري أن موعد ظهوره بشكل رسمي في لعبة ببجي موبايل سيكون في أول أيام عيد الفطر المبارك 2021م.

وعقب الإعلان من ببجي موبايل تضم محمد هنيدي إلي شخصيات اللعبة، تزايدت التعليقات من قبل المتابعين والذي أكدوا أنهم مشتاقين لمشاهدة نجم الكوميديا والدراما في PUBG MOBILE.