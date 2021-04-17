طريقة شحن جواهر فري فاير مجاناً Free Fire للحصول على اكثر من 1000 جوهرة يومياً

تعتبر لعبة فري فاير إحدى الألعاب الشهيرة والمعروفة في الوقت الحالي، ويستخدمها الكثير من الناس، فهي من أفضل ألعاب المغامرات والمنافسة والقوة، ولذلك يحرص كثير من مستخدمي اللعبة على البحث عن طريقة يمكن من خلالها شحن جواهر Free Fire بصورة مجانية والتي تمكنهم من شراء الأسلحة وتغيير الملابس داخل هذه اللعبة، وفي موضوعنا هذا سنتحدث عن إحدى الطرق التي يمكن من خلالها شحن جواهر فري فاير بصورة مجانية.

طريقة شحن جواهر فري فاير

نقوم باستخدام متجر جوجل بلاي الخاص بالهاتف الذي تستخدمه.

تحويل المتجر الخاص بالهاتف إلى حساب أمريكي، وذلك لتسهيل إمكانية الاستفادة بجمع النقاط، وسوف نستعرض فيما يلي خطوات عملية التحويل هذه.

عد النقاط من خلال استخدامنا للتطبيقات التي تعطي نقاطًا مجانية بعد كل عملية تحميل، وذلك من خلال أقوى العروض التي ستظهر على شاشة الهاتف عند دخولك على قائمة التثبيت، فيتم الضغط على الأمر إلغاء.

تحويل تلك النقاط التي حصلنا عليها سابقًا من خلال الرصيد الخاص والموجود داخل بطاقة المتجر.

فتح نافذة العروض الخاصة بتلك الجواهر، ثم يصبح بإمكاننا الحصول على تلك العروض من الجواهر من خلال الرصيد الموجود ببطاقة جوجل بلاي.

تحويل المتجر الخاص بك إلي حساب أمريكي

فتح تطبيق جوجل بلاي الخاص بالهاتف سيظهر علامة بها ثلاث نقاط في أعلى الشاشة، علينا القيام بالضغط عليها.

ستظهر لنا عدة خيارات فنقوم باختيار الأمر طرق الدفع، ثم ننتقل منها إلى الأمر إعدادات الدفع، بعد ذلك سيتم الضغط أو اختيار العلامة التي تحمل شعارًا لجوجل كروم.

الانتقال إلى علامة الثلاث شرائط، ثم القيام باختيار الأمر (الإعدادات)، بعد ذلك سيظهر لنا نافذة أخرى نقوم من خلالها بتعديل البلد، فيتم الضغط على أمريكا بالحساب الخاص بك.

تحرير العنوان أو كتابته، وكذلك تحرير وصفًا للعنوان الأمريكي، بعد ذلك نقوم بحفظ تلك الإعدادات، وبهذا يصبح المتجر الخاص بك متجر بحساب أمريكي يمكن استخدامه لشحن الجواهر.

طرق شحن جواهر فري فاير المجانية

يجدر الإشارة إلى أن هناك طرقًا أخرى مجانية يمكن من خلالها تحقيق الاستفادة من شحن فري فاير المجانية، وهي: