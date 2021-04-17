تردد قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS HD 1-2 // أربع معلقين لقمة الأهلي VS الزمالك

عشاق الرياضة المصرية يبحثون يتساءلون عن تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية المصرية، الناقلة القمة 121 الأحد القادم 2021/04/18 لكي يتم تثبيته على أجهزة الاستقبال “الريسيفر” الخاصة بهم، لمشاهدة ديربي العرب الأهلي والزمالك، القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز المصري، والتي سيستضيفها أستاد القاهرة الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، المباراة يدخلها الفريقين بهدف مشترك وهو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وهو ما سيجعل اللقاء مفتوح وقوي وممتع، وأعدت قنوات أون العدة لنقل القمة في أفضل صوره، وأعلنت عن 4 معلقين سوف يقوموا بالتعليق على المباراة عبر قناتيها الأولى والثانية، وتقديم أستوديو تحليلي يليق بالحدث. وفيما يلي تردد القناة والمعلقين على المباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021

قناة أون تايم سبورت هي القناة الفضائية الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز المصري، ومباريات كأس مصر، والسوبر المصري، وبطولة دوري كرة اليد للرجال، وجميع المنافسات التي تقام في مصر وهي من أهم وأشهر القنوات الرياضية العربية وأكثرها مشاهدة منذ أن انطلقت عام 2017 وحتى اليوم والقناة هي قناة مفتوحة تبث برامجها على مدار 24 ساعة في اليوم مجاناً.

ترتيب جدول الدوري المصري قبل لقاء القمة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 14 10 3 1 20 6:23 17 33 2 المصري البورسعيدي 18 7 8 3 16 13:22 9 29 3 الاتحاد السكندري 17 8 4 5 17 20:22 2 28 4 الأهلي 11 8 3 0 23 5:23 18 27 5 بيراميدز 16 6 8 2 18 15:21 6 26 6 مصر المقاصة 17 7 5 5 17 21:19 -2 26 7 سيراميكا كليوباترا 18 6 7 5 16 20:22 2 25 8 سموحة 17 4 12 1 17 17:24 7 24 9 إنبي 17 6 6 5 17 18:19 1 24 10 الجونة 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 11 غزل المحلة 17 5 8 4 17 16:14 -2 23 12 أسوان 17 5 5 7 17 21:11 -10 20 13 طلائع الجيش 18 4 5 9 16 22:21 -1 17 14 وادي دجلة 18 3 7 8 16 22:15 -7 16 15 المقاولون العرب 17 4 3 10 17 25:17 -8 15 16 البنك الأهلي 17 2 8 7 17 20:14 -6 14 17 الإسماعيلي 18 2 8 8 16 24:16 -8 14 18 الانتاج الحربي 17 2 6 9 17 30:13 -17 12

تردد ON TIME SPORTS HD 1-2