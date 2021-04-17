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تردد قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS HD 1-2 // أربع معلقين لقمة الأهلي VS الزمالك

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إبراهيم طارق 0 تبليغ

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عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS HD 1-2 // أربع معلقين لقمة الأهلي VS الزمالك

عشاق الرياضة المصرية يبحثون يتساءلون عن تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية المصرية، الناقلة القمة 121 الأحد القادم 2021/04/18 لكي يتم تثبيته على أجهزة الاستقبال “الريسيفر” الخاصة بهم، لمشاهدة ديربي العرب الأهلي والزمالك، القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز المصري، والتي سيستضيفها أستاد القاهرة الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، المباراة يدخلها الفريقين بهدف مشترك وهو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وهو ما سيجعل اللقاء مفتوح وقوي وممتع، وأعدت قنوات أون العدة لنقل القمة في أفضل صوره، وأعلنت عن 4 معلقين سوف يقوموا بالتعليق على المباراة عبر قناتيها الأولى والثانية، وتقديم أستوديو تحليلي يليق بالحدث. وفيما يلي تردد القناة والمعلقين على المباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021

قناة أون تايم سبورت هي القناة الفضائية الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز المصري، ومباريات كأس مصر، والسوبر المصري، وبطولة دوري كرة اليد للرجال، وجميع المنافسات التي تقام في مصر وهي من أهم وأشهر القنوات الرياضية العربية وأكثرها مشاهدة منذ أن انطلقت عام 2017 وحتى اليوم والقناة هي قناة مفتوحة تبث برامجها على مدار 24 ساعة في اليوم مجاناً.

ترتيب جدول الدوري المصري قبل لقاء القمة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط
1 الزمالك 14 10 3 1 20 6:23 17 33
2 المصري البورسعيدي 18 7 8 3 16 13:22 9 29
3 الاتحاد السكندري 17 8 4 5 17 20:22 2 28
4 الأهلي 11 8 3 0 23 5:23 18 27
5 بيراميدز 16 6 8 2 18 15:21 6 26
6 مصر المقاصة 17 7 5 5 17 21:19 -2 26
7 سيراميكا كليوباترا 18 6 7 5 16 20:22 2 25
8 سموحة 17 4 12 1 17 17:24 7 24
9 إنبي 17 6 6 5 17 18:19 1 24
10 الجونة 18 6 6 6 16 21:20 -1 24
11 غزل المحلة 17 5 8 4 17 16:14 -2 23
12 أسوان 17 5 5 7 17 21:11 -10 20
13 طلائع الجيش 18 4 5 9 16 22:21 -1 17
14 وادي دجلة 18 3 7 8 16 22:15 -7 16
15 المقاولون العرب 17 4 3 10 17 25:17 -8 15
16 البنك الأهلي 17 2 8 7 17 20:14 -6 14
17 الإسماعيلي 18 2 8 8 16 24:16 -8 14
18 الانتاج الحربي 17 2 6 9 17 30:13 -17 12

تردد ON TIME SPORTS HD 1-2

القمر الصناعي نايل سات
تردد القناة 10853
معامل الاستقطاب أفقي H
معامل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 6/5

موعد مباراة الأهلي والزمالك على أون تايم سبورت

تقام مباراة الأهلي والزمالك الأحد 6 رمضان 1442 الموافق 2021/04/18 ميلادي، في تمام الساعة 21.30 بتوقيت مدينة القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة، 23.30 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

معلقين مباراة الأهلي والزمالك على قنوات أون سبورت

القناة المعلق
ON TIME SPORTS HD 1 القناة الصوتية الأولى مدحت شلبي، القناة الصوتية الثانية أيمن الكاشف
ON TIME SPORTS HD 2 القناة الصوتية الأولى حاتم بطيشه، القناة الصوتية الثانية مؤمن حسن

تردد قناة أون تايم سبورت 2021

تقدم قنوات أون تايم سبورت العديد من البرامج المتميزة التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية، وكوكبه من ألمع المذيعين ومقدمي البرامج في مصر والعالم العربي، مثل الإعلامي أحمد شوبير، الكابتين سيف زاهر، الكابتين مدحت شلبي، ومن الإعلاميين الشباب المميزين إبراهيم فايق وإبراهيم عبد الجواد، وشيماء صابر وغيرهم من النجوم المميزين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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