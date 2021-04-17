نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS HD 1-2 // أربع معلقين لقمة الأهلي VS الزمالك في المقال التالي
عشاق الرياضة المصرية يبحثون يتساءلون عن تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية المصرية، الناقلة القمة 121 الأحد القادم 2021/04/18 لكي يتم تثبيته على أجهزة الاستقبال “الريسيفر” الخاصة بهم، لمشاهدة ديربي العرب الأهلي والزمالك، القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز المصري، والتي سيستضيفها أستاد القاهرة الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، المباراة يدخلها الفريقين بهدف مشترك وهو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وهو ما سيجعل اللقاء مفتوح وقوي وممتع، وأعدت قنوات أون العدة لنقل القمة في أفضل صوره، وأعلنت عن 4 معلقين سوف يقوموا بالتعليق على المباراة عبر قناتيها الأولى والثانية، وتقديم أستوديو تحليلي يليق بالحدث. وفيما يلي تردد القناة والمعلقين على المباراة.
تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021
قناة أون تايم سبورت هي القناة الفضائية الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز المصري، ومباريات كأس مصر، والسوبر المصري، وبطولة دوري كرة اليد للرجال، وجميع المنافسات التي تقام في مصر وهي من أهم وأشهر القنوات الرياضية العربية وأكثرها مشاهدة منذ أن انطلقت عام 2017 وحتى اليوم والقناة هي قناة مفتوحة تبث برامجها على مدار 24 ساعة في اليوم مجاناً.
ترتيب جدول الدوري المصري قبل لقاء القمة
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الزمالك
|14
|10
|3
|1
|20
|6:23
|17
|33
|2
|المصري البورسعيدي
|18
|7
|8
|3
|16
|13:22
|9
|29
|3
|الاتحاد السكندري
|17
|8
|4
|5
|17
|20:22
|2
|28
|4
|الأهلي
|11
|8
|3
|0
|23
|5:23
|18
|27
|5
|بيراميدز
|16
|6
|8
|2
|18
|15:21
|6
|26
|6
|مصر المقاصة
|17
|7
|5
|5
|17
|21:19
|-2
|26
|7
|سيراميكا كليوباترا
|18
|6
|7
|5
|16
|20:22
|2
|25
|8
|سموحة
|17
|4
|12
|1
|17
|17:24
|7
|24
|9
|إنبي
|17
|6
|6
|5
|17
|18:19
|1
|24
|10
|الجونة
|18
|6
|6
|6
|16
|21:20
|-1
|24
|11
|غزل المحلة
|17
|5
|8
|4
|17
|16:14
|-2
|23
|12
|أسوان
|17
|5
|5
|7
|17
|21:11
|-10
|20
|13
|طلائع الجيش
|18
|4
|5
|9
|16
|22:21
|-1
|17
|14
|وادي دجلة
|18
|3
|7
|8
|16
|22:15
|-7
|16
|15
|المقاولون العرب
|17
|4
|3
|10
|17
|25:17
|-8
|15
|16
|البنك الأهلي
|17
|2
|8
|7
|17
|20:14
|-6
|14
|17
|الإسماعيلي
|18
|2
|8
|8
|16
|24:16
|-8
|14
|18
|الانتاج الحربي
|17
|2
|6
|9
|17
|30:13
|-17
|12
تردد ON TIME SPORTS HD 1-2
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|10853
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
موعد مباراة الأهلي والزمالك على أون تايم سبورت
تقام مباراة الأهلي والزمالك الأحد 6 رمضان 1442 الموافق 2021/04/18 ميلادي، في تمام الساعة 21.30 بتوقيت مدينة القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة، 23.30 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
معلقين مباراة الأهلي والزمالك على قنوات أون سبورت
|القناة
|المعلق
|ON TIME SPORTS HD 1
|القناة الصوتية الأولى مدحت شلبي، القناة الصوتية الثانية أيمن الكاشف
|ON TIME SPORTS HD 2
|القناة الصوتية الأولى حاتم بطيشه، القناة الصوتية الثانية مؤمن حسن
تردد قناة أون تايم سبورت 2021
تقدم قنوات أون تايم سبورت العديد من البرامج المتميزة التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية، وكوكبه من ألمع المذيعين ومقدمي البرامج في مصر والعالم العربي، مثل الإعلامي أحمد شوبير، الكابتين سيف زاهر، الكابتين مدحت شلبي، ومن الإعلاميين الشباب المميزين إبراهيم فايق وإبراهيم عبد الجواد، وشيماء صابر وغيرهم من النجوم المميزين.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS HD 1-2 // أربع معلقين لقمة الأهلي VS الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.