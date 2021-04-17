نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تطبيق واتساب الجديد المثير للجدل الشهر القادم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث تطبيق واتساب الجديد الشهر القادم، قام تطبيق واتساب منذ أشهر مضت بالإعلان عن تحديث جديد للمستخدمين وألزم جميع المستخدمين بتحديثه قبل الموعد المحدد حيث أنه من لم يقم بالتحديث فسوف يخسر بياناته وحسابه الشخصي على واتساب وكان من المقرر أن يطبق ذلك التحديث منذ شهر فبراير الماضي ولكن مع إثارة الجدل والشكوك للكثير من المستخدمين تم تأجيل التحديث ليكون في شهر مايو القادم.

تحديث واتساب المثير للجدل

كان التحديث الجديد المعلن عنه من شركة المراسلة الفورية شركة واتساب خاص بخصوصية المستخدم كما قد أشيع عنه حيث اعتقد البعض أن واتساب سيكون قادرًا على قراءة الرسائل بين الأطراف ومشاركة الخصوصية مع تطبيق فيسبوك وتخطي الكثير من قواعد الخصوصية التي ينص عليها التطبيق ولكن قام واتساب بالرد على تلك الإشاعات موضحًا أنه لا يحق لأي شخص الإطلاع على رسائل بين طرفين إلا كلا الطرفين فقط وذلك لأن الرسائل تصبح مشفرة بكود خاص متواجد على كلا الهاتفين فقط.

ولقى ذلك الكثير من التساؤلات من قبل المستخدمين فما كان واتساب إلا أنه يؤخر موعد التحديث بعدما كان في الثامن من فبراير الماضي 2021 فأصبح في الخامس عشر من مايو 2021 حتى يُسمح للمستخدمين بقراءة الشروط مرة أخرى وإعطائهم مهلة كافية للتحديث بالإضافة لتقديم مجموعة جديدة من المزايا لتطبيق Whatsapp حتى تعود ثقة مستخدمي واتساب مرة أخرى.

قواعد تحديث واتساب الجديد للخصوصية

ونص تحديث واتساب الجديد على مشاركة بعض المعلومات عن المستخدم مع تطبيق Facebook الشهير ولكنها ليست المعلومات السرية حيث سيسمح بمشاركة معلومات مثل بيانات تسجيل الحسابات كرقم الجوال وكذلك التفاعل مع شركات المعاملات المالية مثل فيسبوك باي بالإضافة لبعض المعلومات الخاصة بعنوان بروتوكول الإنترنت وأيضًا الجهاز المستخدم.

تأكيد واتساب على خصوصية المستخدم وأمان المحادثات على واتساب

وأعاد تطبيق واتساب التأكيد على أنه رسائل ومحادثات الأطراف على واتساب لا يمكن الإطلاع عليها بأي شكل سوى للطرفين فقط لأنه محمية بخاصية التشفير التام للطرفين وبذلك يمكن استخدام تطبيق واتساب بكل أمان مع العلم أن التحديث يلزم المستخدمين بتطبيقه حتى مدة 120 يوم بعد آخر مهلة وبعدها يفقد المستخدم حسابه.