نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شائعات حول تحديث تطبيق واتساب الشهر القادم شهر مايو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكد تطبيق واتساب للمراسلات الفورية عبر الجوال في هواتف الآيفون وأندرويد، عن تحديد الموعد الجديد الخاص بالموافقة على سياسة الخصوصية المُعدّلة، موضحاً طبيعة بيانات المستخدمين التي سوف يقوم المستخدم بمشاركتها. وبعد تأجيل موعد تنفيذ سياسة الخصوصية الجديدة، الذي كان من المقرر في 8 فبراير الماضي عام 2021، وقد أكد تطبيق WhatsApp أن 15 مايو سيكون آخر موعد للموافقة على تلك السياسة وذلك خلال التحديث الجديد تحديث شهر مايو.

حيث أكد تطبيق واتس آب على أن المحادثات الخاصة التي يجريها المستخدمون مع أصدقائهم وأفراد عوائلهم، ستظل محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين ولن يتمكن احد من الوصول إلى معلومة تخص المكالمة بصلة.

تحديث تطبيق واتساب شهر مايو

وفيما يتعلق بالبيانات التي يشاركها تطبيق واتساب مع شركات مثل Facebook، أكد التطبيق في بيان صريح له من إدارة الشركة أنها ستتضمن: “معلومات تسجيل حسابات المستخدمين كأرقام هواتفهم، وبيانات المعاملات (استخدام أدوات مثل فيسبوك Pay)، والتفاعل مع الشركات التواصل الاجتماعي المقدمة للخدمات، ومعلومات تتعلق بالجهاز المستخدم، وعنوان بروتوكول الإنترنت.

وقد أضاف إدارة التطبيق خلال البيان الخاص بهم: حيث تتضمن المعلومات التي سوف يتم مشاركتها أيضا تلك الموجودة تحت بند المعلومات التي يتم جمعها، إلى جانب البيانات التي تم الحصول عليها بناء على موافقة أو إشعار تلقاه المستخدمون خلال الآونة الأخيرة.

شائعات حول سياسة خصوصية واتساب

وقد تداول التطبيق واتساب في قسم الأسئلة الشائعة العديد من الشائعات حول سياسة الخصوصية الجديدة، إنه أمام المستخدمين حتى 15 مايو لقبول الشروط والأحكام الجديدة، وإذا لم يتم قبول تلك الشروط، فسوف يبدأ التطبيق في تقييد ميزاته للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. وكما ذكر موقع “إي آر واي نيوز”، فإن WhatsApp سوف يسمح للمستخدمين باستعمال التطبيق لمدة 120 يوما إضافية بعد منتصف مايو، لكن سيتم تقييد بعض الخدمات المتاحة للمستخدمين، فمثلا سوف يتمكّن المستخدمون من تلقي الرسائل والاتصالات، ولكنهم يعجزون عن الرد عليها. ومع انقضاء مهلة الـ 120 يوما، سوف يقود عدم الموافقة على سياسة الخصوصية حذف حساب الواتس اب الخاص بالمستخدم، وبالتالي فقدان الرسائل وسجلات المكالمات. وكانت سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة واتس اب قد أثارت تفكير مستخدمي التطبيق، الأمر الذي دفع كثيرين إلى التخلي عنه، واستبداله بتطبيقات أخرى مثل Signal وTelegram.