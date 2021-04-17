مميزات وإمكانيات مواصفات هاتف سامسونج galaxy ultra 22

مواصفات هاتف سامسونج galaxy ultra 22، المعلن عنه من قبل شركة سامسونج، فهو من الهواتف العملاقة التي تنافس هواتف شركة أبل الأشهر، فهو يتميز بالعديد من الإمكانيات القوية والمواصفات الخاصة التي تجعل سعره مرتفع عن ما سبق، وتم تصنيفه أنه واحد من إصدارات الجيل الثاني ويدعم كافة الشبكات المتعلقة بالهواتف الخلوية.

مواصفات هاتف سامسونج galaxy ultra 22

يتوفر الهاتف بالشاشة المميزة والمعدلة حيث تبلغ 120HZ.

والمعدلة حيث تبلغ 120HZ. الهاتف مزود بكاميرا عالية الدقة تصل إلى 108 ميجا بكسل، تتميز بتسجيل فيديو 8K.

يتوفر من الهاتف نسختين، نسخة للصين وأمريكا ودول أوروبا ونسخة أخرى مزودة بمعالج إكسينوس للشرق الأوسط.

أهم الإمكانيات والمميزات في هاتف سامسونج galaxy ultra 22

يتوفر الهاتف شاشة أنيقة ومميزة تأتي بمقاس 6.9 بوصة، و2x ديناميك أموليد و3200*1400 بكسل.

تأتي بمقاس 6.9 بوصة، و2x ديناميك أموليد و3200*1400 بكسل. كما يتوفر الجهاز بمعالج ثماني النواة بدقة 990، تتميز بتصنيع 7 نانو متر بلس في النسخة الأوروبية.

يحتوي الهاتف على معالج للرسوم G77 MP11

كما يتوفر في هاتف سامسونج galaxy ultra 22 برام مساحتها 12 جيجا بايت.

ويضم الهاتف ذاكرة تخزين مساحتها 128 جيجا بايت.

كاميرا هاتف سامسونج galaxy ultra 22عالية الدقة، حيث أن الكاميرا الخلفية رباعية العدسات بدقة 108-48-12-0.3 بكسل

والكاميرا الخلفية للهاتف مصممة بدقة عالية 40 بكسل

للهاتف مصممة بدقة عالية 40 بكسل بطارية هاتف سامسونج galaxy ultra 22 تتوفر ب5000 أمبير

تم تصميم مجموعة من الألوان المختلفة لهاتف سامسونج galaxy ultra 22 وهو اللون الأسود والرمادي الكوزميك.

موديل هاتف سامسونج galaxy ultra 22هو SM- G988N

تقنيات هاتف جلاكسي الترا 22 galaxy ultra 22

فمادة الصنع في هذا الهاتف galaxy ultra 22 من الألومنيوم للجوانب والزجاج من الداخل والخارج

هاتف سامسونج galaxy ultra 22 مضاد للماء بعمق واحد ونصف متر، ومدة البقاء تحت الماء نصف ساعة.

طبقة الحماية للهاتف من مادة الجلاس ووزنه 222 جرام.

يشمل أبعاد مميزة ففي الارتفاع 166.9 والعرض 76 وسمك الهاتف 8.8 ملي.

يدعم هاتف سامسونج galaxy ultra 22 الشبكات الأربع المتوفرة منها الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس، وهاتف سامسونج galaxy ultra 22 يتميز بالعديد من الأدوات التي تميزه عن غيره من الإصدارات القديمة، وهذا حيث أنه مصمم بإمكانيات أعلى من إصدار galaxy ultra 21