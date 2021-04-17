نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذفها فوراً.. تطبيقات تدمر هاتف أيفون الذكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة هواتف آيفون من شركة أبل ذات شهرة عالمية يعشقها ملايين المستخدمين في جميع دول العالم، وتسيطر شركة آبل عبر سلسلة هواتفها Iphone المتنوعة على مدار السنوات الماضية على نحو ثلث سوق الهواتف الذكية عالمياً، وخلال الأشهر القليلة الماضية أعلنت الشركة عن هاتفها الجديد أيفون 12، وجاء الهاتف في مجموعة مكونة من 4 إصدارات مختلفة وهي ايفون 12 وآيفون 12 ميني وأيفون 12 ماكس وايفون 12 ماكس برو، تلبي احتياجات المستهلكين المختلفة.

تطبيقات هواتف أيفون

تقدم شركة Apple عبر متجرها App Store الكثير من التطبيقات التي تتوافق مع أجهزتها المختلفة، ويقوم ملايين المستخدمين لهواتف آيفون بتحميل الآف التطبيقات بصورة يومية على هاتفهم الذكي، وتتنوع تلك التطبيقات من حيث وظيفة كل منها، فما بين تطبيقات خاصة بكاميرا الهاتف والتعديل على الصور وتطبيقات خاصة بالدردشة مثل واتساب وتطبيقات خاصة بمكافحة الفيروسات وغيرها الكثير.

لكن رصدت العديد من التقارير الصحفية مثل موقع Tech Beacon العالمي الذي أكد وجود الكثير من التطبيقات الخبيثة على متجر آب ستور، والتي تقوم بنشر مجموعة من الروابط الخبيثة أو تتجسس على هاتف Iphone أو تقوم بتثبيت تطبيقات آخرى دون علم المستخدم، وهذا الأمر يعدد شديد الخطورة على آمن وخصوصية مالك الهاتف.

تطبيقات خطيرة لهواتف Iphone

يقوم بعض الأشخاص بتحميل التطبيق على هاتف أيفون الذكي بمجرد رؤية ملايين من التحميلات لهذا التطبيق، وهو الأمر الذي يدفعه للاعتقاد بأنه تطبيق آمن، وهو بالضرورة لا يهتم بخطورة هذه التطبيقات الضارة، فقد نبهت الكثير من التقارير على ضرورة عدم قيام المستخدم بتصنيف درجة آمان التطبيق بعدد التحميلات الخاصة به.

حيث توجد العديد من المعاير التي يجب أن تتوافق في الشفرة البرمجية للتطبيق لضمان الوثوق فيه، ويقوم بهذا العمل العديد من الشركات والأشخاص العاملين في مجال الآمن السيبراني، وفي هذا الشأن نشر أحد الفرق الهندسية المتخصصة في متابعة أداء التطبيقات على متجر App Store الخاص بهواتف أيفون تضمن قائمة من التطبيقات الخطرة، والتي ينصح التقرير جميع مستخدمي هواتف Iphone بضرورة عدم تثبيتها على الهاتف أو حذفها بصورة فورية، وشملت القائمة التطبيقات التالية

تطبيق Poot-debug(W100).apk تطبيق Android System Theme تطبيق Where’s My Droid تطبيق Weather تطبيق Wild Crocodile تطبيق Star War تطبيق ggzzversion تطبيق Boyfriend Tracker تطبيق Chicken Puzzle تطبيق Device Alive تطبيق Pokémon GO تطبيق WinZip Utilities تطبيق CamScanner Productivity تطبيق Plex تطبيق WeChat تطبيق Facebook Messenger تطبيق eBay Kleinanzeigen تطبيق Netease News تطبيق Device Alive.

تحذيرات من ثغرات أمنية في منتجات آبل

أصدرت عدة جهات أمنية تحذيرات صنفت ضمن الدرجة عالية الخطورة لبعض منتجات شركة آبل الشهيرة، وذلك بعد اكتشاف خلل تقني في أنظمة أبل البرمجية المشغلة لهواتف آيفون وايباد وساعات آبل وتش، وقد قامت شركة Apple بتنزيل تحديث أمني لسد تلك الثغرة الأمنية الخطيرة.