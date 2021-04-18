نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض فودافون في رمضان 2021 في المقال التالي
عروض شركة فودافون في شهر رمضان 2021، تسعى شركات الاتصالات في مصر والوطن العربي، إلى تقديم الكثير من العروض الشيقة والقوية التي تسعى من أجلها إرضاء عملائها وتقديم أفضل الخطط في شهر رمضان الكريم، ننشر لكم اليوم، العروض المقدمة من شركة الاتصالات فودافون التي أعلنت عنها خلاص إعلانتها في شهر رمضان، ومنها كارت القوة وعروض على النت والمكالمات، يتوقع عملاء فودافون خصومات وعروض مجانية تقدمها الشركة من عروض فودافون للمكالمات وعروض فودافون للإنترنت وعروض فودافون فليكس من خلال إعلان فودافون رمضان 2021.
عروض فودافون في رمضان 2021
تستعد كافة شركات الأتصالات في مصر، وهي شركات أروانج وفودافون وأتصالات وشركة we المصرية للأتصالات لإطلاق إعلاناتها خلال شهر رمضان 2021، وكافة المستخدمين ينتظرون الهدايا والعروض المجانية التي إطلقت في رمضان من قبل جميع الشركات، وعلى وجه الخصوص شركة فودافون التي لديها إعلان فودافون رمضان 2021 كل عام تقدم الشركة من خلاله الكثير من الخدمات والعروض من فودافون كما تقدم أيضاً عروض على Vodafone Cash.
- لا تفوّت مشاهدة المسلسلات الرمضانية الخالية من الإعلانات مع Vodafone Plus WATCHiT Ne ، بالإضافة إلى أفضل سعر أشتراك و الإنترنت في مصر.
- أتصل على # 10 * 00 * للأشتراك بـ 30 جنيه شهريًا بدلاً من 50 جنيهًا وأيضًا ليك 5 جيجا على WATCHiT.
- او # 9 * 00 * للأشتراك بـ 10 جنيه بدلاً من 15 جنيه في الأسبوع وتحصل أيضاً على 1 جيجا على WATCHiT.
إعلان فوادافون رمضان 2021
يتطلع الجميع لسماع عروض Vodafone الجديدة من إعلانات Vodafone خلال شهر رمضان، حيث تقوم الشركة بنشرالكثير من الإعلانات خلال شهر رمضان كالمعتاد كل عاماً، وتحرص Vodafone Egypt على توفيرها جميعًا عروض وأنظمة جديدة من Vodafone Internet والمكالمات وتدعو فودافون مصر هي جزء من مجموعة شركات فودافون، يمكنك مواكبة أحدث الباقات والعروض على موقع فودافون الرسمي.
كارت القوة شحناته مع بعض أقوى بهدية ليك و حبايبك
مع كل شحنة بقيمة 10 جنيهات أو أكثر، سيتم إرسال الشحنات لك ولأحبائك، وأيًا كان ما تجمعه “مع – بعض – أعلى” من كلمة واحدة من إرسالك وكلمتين من إرسال آخر، فسوف تقوي كارتك بالعديد من العروض لك وستكون قادرًا على متابعتها مع أصدقائك وأقاربك.
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