نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية قرآن كريم على نايل وعرب سات وهوت بيرد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة السعودية قرآن كريم والتي لها الكثير من المتابعين حول العالم، حيث تعتبر قناة السعودية للقرآن الكريم من أفضل قنوات القرآن الكريم وذلك لأن المشاهد يرى بث مباشر من الحرم المكي الشريف على مدار اليوم بدون انقطاع، وهي قناة تابعة لمجموعة قنوات السعودية، والتي بدورها تابعة لحكومة المملكة العربية السعودية مما يجعلها من القنوات الأقدم والأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية خاصة وفي العالم العربي والإسلامي عامة، في هذا المقال عبر موقعكم “ثقفني” ننشر لكم أحدث ترددات قناة السعودية للقرآن الكريم Saudi Quran HD لكل محبي رؤية الحرم المكي باستمرار.

تردد قناة السعودية قرآن كريم

يمكنكم مشاهدة قناة السعودية للقرآن على الترددات التالية:

نايل سات تردد 12149 أفقي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 3/4. الجودة SD. عرب سات تردد 12149 أفقي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 3/4. الجودة HD. هوت بيرد التردد: 12558 رأسي v. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. الجودة: HD.

قناة السعودية للقرآن الكريم

تقدم القناة لمشاهديها تلاوات رائعة براءات مختلفة للعديد من القارئين العرب والذين يتميزون بحُسن الصوت وعذب التلاوة، وهي قناة تعمل بلا انقطاع على مدار الساعة وبدون أي فواصل أو إعلانات حيث يمكنك أن ترى بيت الله الحرام في بث مباشر طوال اليوم فما أجمل أن تكون هناك بقلبك وقتما تريد.

تتبع القناة الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بالمملكة العربية السعودية ويتم تطويرها بشكل مستمر حتى يكون البث في أفضل حالاته في كل أنحاء العالم، فالقناة نجحت في جذب الكثير من الناس حول العالم.

ليس القرآن الكريم فحسب، ولكن تنقل قناة السعودية للقرآن الكريم أيضاً الصلوات الخمس يومياً بتوقيت مكة المكرمة وكذلك صلوات التراويح في شهر رمضان المبارك وصلاة الجمعة وصلاة العيدين.