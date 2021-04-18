نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2021 على جميع الأقمار HD تابع أخبار أهم البطولات العالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نال تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2021، شهرة واسعة وأصبح من أهم الترددات بحثاً لدي عشاق ومتابعي مباريات كرة القدم العالمية، وعلى رأسها مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، نظراً لكون القناة تقدم ملخص لهذه المباريات ونتائجها لمن ليس لديه اشتراك على القنوات المشفرة التي لها حق البث المباشر للبطولة، فهي الملجئ المجاني لمتابعة أخبار الرياضة العالمية لحظة بلحظة، وتنافس بقوة مع العديد من القنوات الرياضية الأخري، مثل السعودية الرياضية، أبوظبي الرياضية، من حيث تنوع محتواها وبرامجها الإخبارية التي تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظراً لوجود عدد كبير من مراسليها منتشرين بجميع دول العالم.

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية على جميع الأقمار الصناعية 2021

النايل سات :- التردد 12604، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 2/3.

عرب سات :- التردد 11566، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 3/4.

سهيل سات :- التردد 11566، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 2/3.

يوتلسات :- التردد 12604، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 2/3.

مباريات اليوم في أهم البطولات العالمية

المباراة التوقيت أرسنال ضد فولهام “الدوري الإنجليزي” الساعة 2,30 ظهراً بتوقيت القاهرة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي “الدوري الإنجليزي” الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة ليستر سيتي ضد ساوثهامبتون “نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي” الساعة 7,30 مساءً بتوقيت القاهرة

أخبار بطولات اليوم

تتابع قناة بي إن سبورت الإخبارية، أخر المستجدات لأهم البطولات الرياضية على الساحة يومياً، حيث تقام عدد من المباريات في بطولة الدوري الإسباني، في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من البطولة، كما تقام مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من الدوري الإيطالي اليوم، بالإضافة لمباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من الدوري الفرنسي، كما يهتم محبي مباريات كرة القدم الآسيوية، بمتابعة أخبار بطولة دوري أبطال آسيا التي يقام الجولة الثانية منها اليوم.

قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة

هي احدي القنوات التابعة لمجموعة شبكة الجزيرة الرياضية، وتبث ترددها بصيغة HD لتصل لمتابعيها بصورة وصوت عالي الجودة، تم إطلاقها في الأول من نوفمبر 2011، لتغطية أهم الفاعليات والأحداث الرياضية من خلال النشرة الإخبارية التي تبث على كل رأس ساعة، كما تميزت قناة بي إن سبورت الإخبارية بتقديم عدد من البرامج التحليلية والنقاشية التي تتناول الأحداث الرياضية أول بأول.

تغطيات قناة BIN SPORTS NEWS

تقوم بتغطية مباشرة من قلب الأحداث الرياضية الكبري، لتعطي الفرصة لمتابعي الرياضة في شمال أفريقيا ومنطقة الخليج من الوقوف على أخر المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، كما تقدم ملخصات ونتائج للمباريات الهامة في أشهر البطولات العالمية.