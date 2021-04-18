ريلمي تطلق تشكيلة جديدة من أجهزة التلفزيون الذكية في مايو

دخلت شركة الهواتف الصينية ”ريلمي“ سوق التلفزيونات الذكية العام الماضي، وكشف مادهاف شيث، الرئيس التنفيذي للشركة في تغريدة جديدة، أن العلامة التجارية الصينية ستطلق تشكيلة جديدة من أجهزة التلفزيون الذكية في شهر مايو المقبل.

وقد استفسر أحد مستخدمي تويتر، من الرئيس التنفيذي لشركة ريلمي بالهند، فيما يتعلق بتوفر تلفزيون ذكي بحجم 50 بوصة، وأجاب الرئيس التنفيذي للشركة: ”علينا أن ننتظر الشهر المقبل“.

ويشير هذا بوضوح إلى أن ”ريلمي“ ستطلق طرازات تلفزيونية ذكية جديدة في الهند بأحجام مختلفة، بما في ذلك أيضاً حجم 50 بوصة.

وتبيع شركة ريلمي حالياً 3 أجهزة تلفاز ذكية في الهند، وتأتي هذه التلفزيونات بأحجام مختلفة ودقة شاشة مختلفة.

ويتوفر تلفزيون ريلمي الذكي بقياس 32 بوصة (عالي الدقة) بسعر 14999 روبية هندية (201 دولار).

ويتوفر تلفزيون ريلمي الذكي بقياس 43 بوصة (عالي الدقة بالكامل 1080 بكسل) بسعر 23999 روبية هندية (322 دولارا).

كما يتوفر تلفزيون ريلمي الذكي بدقة 4K بقياس 55 بوصة، وهو أول جهاز ذكي في العالم يعمل بتقنية 4K SLED، ويتوفر بسعر 40999 روبية هندية (551 دولارا).