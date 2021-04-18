نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فري فاير التحديث الأخير 2021 يحمل شخصية MR لعبة garena free fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فري فاير التحديث الأخير 2021 أطلق عليه (لعبة صرب نار) في لعبة جارينا فري فاير garena free fire، كما أعلن عن شخصية عربية لأول مرة في اللعبة وهو شخصية الفنان محمد رمضان واطلق عليها اسم مارو اختصار MR، وهذه اللعبة من أكثر الألعاب شهرة مثل ببجي فبلغ عدد مستخدميها لأكثر من 500 مليون في العالم كله، وهي لعبة القنص والرماية باستخدام أسلحة حديثة تم تطويرها في أخر نسخة الأخيرة بتاريخ 9 أبريل 2021م للإصدار رقم 1.60.1.

لعبة فري فاير التحديث الأخير

في أخر إصدار للعبة تم إضافة شخصية إلى شخصيات اللاعبين وهي شخصية مارو محمد رمضان، يمكنكم مشاهدتها من خلال الفيديو الذي وضع للإعلان عن شخصيته، وهي من العاب القتال مثل ببجي موبايل، ومن مزايا فري فاير آخر إصدار :

تتضمن لعبة جارينا فري فاير تحديث الإصدار 1.60.1

فيها مزايا كلاش سكودا الموسم السادس

واجهة شخصية جديدة

تم دمج مهارة صحوة الشخصية مع الشخصية الأصلية

سلاح كورد جديد

أراضي التدريب اصبح بها حلبة الملاكمة

الإصدار الأخير لعبة فري فاير 1.60.1

التحديث الأخير من لعبة غارينا فري فاير للاندرويد يتم تحديثه عن طريق متجر جوجل بلاي للهواتف الأندرويد إصدار 4.1 فالأحدث، كما يتباين مساحة اللعبة بحسب الهاتف والجهاز، وهي لعبة مناسبة لعمر 17 عام فما فوق.

لعبة garena free fire

من أجمل الألعاب بحثا تأتي لعبة ببجي نيو ستيت الجديدة، ومن قبلها لعبة ببجي موبايل للهواتف التحديث الأخير، وهذه اللعبة، والبحث عن جواهر فري فاير لاستخدامها في الحصول على أحدث الأسلحة والشراء للمعدات المستخدمة، ومنافسة اللعبة مدتها 10 دقائق فيها يتم نقل اللاعب من جزيرة لأخرى للمنافسة والقتال مع 49 لاعب آخرين، والهدف في اللعبة هو القتال والفوز حتى البقاء حياً، حيث تبدأ اللعبة باختيار اللاعب منطقة النزول واختيار منطقة آمنة، وذلك من خلال أن تقوم بقيادة المركبة والاختيار من الخريطة لمنطقة الهبوط وتكون آمنة تستطيع الاختباء بها عن أعين الأعداء.

فيديو شرح التحديث الجديد للعبة

اسماء شخصيات اللعبة

تتضمن اللعبة شخصيات كثيرة منها:

شخصية MOCO

شخصية HAYATO YAGAMI

شخصية STEFFIE

شخصية DASHA

شخصية LUQUETA

شخصية SHIROU

شخصية K

شخصية KELLY

وأخيرا والأحدث شخصية MR مارو محمد رمضان

العاب القتال كثيرة ومتنوعة من ضمن لعبة فري فاير التي يتم تحديث اللعبة باستمرار ووضع أحدث الأسلحة مع شخصيات في اللعبة