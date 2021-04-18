نزل تردد قنوات اون تايم سبورت On Time Sports بجودة HD الجديدة

تردد قنوات اون تايم سبورت On Time Sports احدي أهم القنوات الرياضية المصرية المفتوحة التي حصلت علي حقوق بث جميع المباريات المصرية حصريا، وتعد القنوات الرياضية الوحيدة في مصر التي تتميز بتجميع افضل النخب الرياضية واهم المعلقين في الوطن العربي، كما تقدم قنوات On Time Sports مجموعة كبيرة من البرامج الرياضية التي تجد دائما نسبة مشاهدة عالية جداً، خاصة وأن مقدمي هذه البرامج لهم جمهور عريض مثل الكابتن مدحت شلبي والكابتن احمد شوبير.

تردد قنوات اون تايم سبورت On Time Sports بجودة HD

تقوم قنوات On Time Sports بنقل جميع البطولات التي يتعلق طرفها بأحد الأندية أو المنتخبات المصرية مثل إذاعة مباريات منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي والمنتخب الأول، بالإضافة إلي نقل جميع مباريات بطولة كأس مصر، ونقل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنواتها المختلفة، حيث يعدد عدد قنوات أون تايم سبورت On Time Sports ثلاثة يمكنك تحميل التردد الجديد لهذه القنوات الآن والاستمتاع بمشاهدة كافة المباريات المنقولة عبر القناة، ولاسيما أن هذه القنوات تعمل علي مدار اليوم طوال 24 ساعة، تقوم بنقل المباريات مباشرةً ثم إعادة إذاعة المباريات في وقت متأخر من الليل.

طريقة تنزيل تردد قناة On Time Sports 1

القيام بالذهاب إلي القائمة في جهاز الرسيفر الخاص بك. إختيار الضبط. الضغط علي إضافة تردد. كتابة التردد التالي 10852. إختيار القمر الصناعي. تعديل الاستقطاب إلي أفقي. كتابة معدل الترميز: 27500.

تردد قناة اون تايم سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 الاستقطاب أفقي H معدل الترميز 27500 التشفير مفتوحة

ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 3

تغيير القمر الصناعي إلي نايل سات.

تعديل الاستقطاب إلي أفقي.

كتابة معدل الترميز 27500.

كتابة التردد 12303.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أهم برامج قناة On Time Sports

ستاد مصر ملعب أون تايم سبورت جمهور الثالثة كل الملاعب ملاعب الأبطال مونديال مصر استاد أفريفيا الاستوديوهات التحليلية

أبرز المعلقين على المباريات والبطولات

مدحت شلبي.

احمد شوبير.

أيمن الكاشف.

بلال علام.

مؤمن حسن.

حاتم بطيشة.

محمد الغياتي.

محمد أبوالعلا.

أهم المحللين في قنوات اون تايم سبورت

يعد ابرز نجوم التحليل في قنوات On Time Sports هم الكابتن (ايمن يونس، عماد متعب، وليد صلاح الدين، فاروق جعفر، حازم امام) والعديد من النجوم الكبيرة التي يمكنكم مشاهدتها بعد تنزيل تردد قنوات اون تايم سبورت On Time Sports.