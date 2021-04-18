نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء بي ان سبورت السعودية المجاني 2021 للاستفسار الاشتراك والتجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم خدمة عملاء بي ان سبورت السعودية للتواصل مباشرةً مع الدعم الفني حتى يستطيع تجديد الاشتراك حيث ويساعدك رقم خدمة العملاء على التواصل بشكل صحيح مهما كان الموقع أو المدينة داخل المملكة العربية السعودية، يُمكنك طلب الاشتراك والتجديد فقد تم حجب قناة بي إن سبورت عن جميع المشاهدين، وأصبحت المشاهدة باشتراك جديد، لذلك يجب على كل من يهتم بالمحتوى الرياضي طلب خدمة العملاء وتجديد اشتراك القناة، وهذا ما توضحه خلال السطور القادمة.

رقم خدمة عملاء بي ان سبورت السعودية

إذا كنت تبحث عن رقم خدمه عملاء بي ان سبورت السعودية يمكنك التواصل بها من خلال رقم 0096555111439 حتى تستطيع معرفة العروض المتوفرة في الفترة الحالية، حيث تقدم قناة بي إن سبورت عرض الصيف الذي يقدم خصم نصف الثمن على باقة القناة، والمشاهدة طوال الشهر كما توفر هذه الباقة عرض الأفلام المجانية لمدة عام كامل من خلال عرض الصيف، كما يمكن تجديد الاشتراك بأكثر من طريقة سواء كان التواصل مع الدعم الفني من خلال رقم الهاتف أو تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لقناة بي إن سبورت السعودية، واختيار الباقة المناسبة لكل عميل.

خطوات تجديد اشتراك بي إن سبورت السعودية

يمكن لأي عميل تجديد اشتراك بي إن سبورت السعودية من خلال مجموعة من الخطوات يقوم بها وذلك عن طريق التالي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لعملاء بي إن سبورت المملكة العربية السعودية.

إدخال البيانات الخاصة بالعميل بشكل صحيح، وهي عبارة عن الاسم والبريد الإلكتروني.

إدخال رقم الهاتف ومعه رقم الكارت.

اختيار الباقة المناسبة حيث يتوفر باقات تبدأ من 6 اشهر وباقات لمدة سنة كاملة.

اختيار طريقة الدفع المناسبة للعميل، وذلك من خلال الكارت الإلكتروني أو عمليه الدفع الفوري.

في حالة وجود أي استفسار أو مشكله تواجه العميل أثناء تجديد الاشتراك يمكن التواصل بشكل مباشر مع رقم خدمة العملاء الذي تم ذكره في السابق، حيث يعمل الجميع على حل المشكلة في الحال.

تستطيع تجديد الاشتراك ومعرفة عروض الصيف من خلال رقم خدمة عملاء بي ان سبورت السعودية فهي توفر الكثير من طرق التواصل معها، حتى يستطيع العملاء الاستفسار بعد حجب القنوات وتتوفر خدمة العملاء على مدار اليوم لمدة 24 ساعة بشكل مباشر.