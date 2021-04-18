نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية في 4 دقائق فقط في المقال التالي

كيفية تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية، لعبة ماين كرافت التعليمية من الألعاب التي تفيد طلاب مواطني المملكة العربية السعودية، حيث أنها تساعد الطلاب على التطوير من مهارة الابتكار والاكتشاف كما أنه يساعدهم في حل المشكلات المختلفة وفي هذا المقال سنذكر لكم طريقة تحميل لعبة ماين كرافت وبالتفصيل. خطوات تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية يجب الذهاب إلى الموقع لعبة ماين كرافت التعليمية.

بعد الدخول إلى متصفح اللعبة سوف تجد أمامك عدة خيارات ومنها التحميل على الآيباد أو ماك أو جهاز الكمبيوتر فقم باختيار الخيار الذي يناسبك.

الضغط على ملف setup من ثم النقر على التالي، وستظهر إليك عدة شروط فقم بالضغط على موافق.

يجب عليك تحديد مكان تحميل اللعبة الذي يناسبك، ولكن نحن نفضل إليك أن تقوم بتحميلها على سطح المكتب لسهولة الوصول إليه.

الضغط على كلمة install من أجل البدء في عملية التنصيب والضغط على الانتهاء.

بعد أن تنتهي من عملية التنصيب سوف تفتح اللعبة بشكل مباشر.

سوف يطلب الموقع منك تسجيل الدخول وذلك سيكون من خلال كتابة البريد التعليمي الموجود في المنصة التعليمية.

النقر على زر تسجيل دخول، وكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك.

يتم الضغط على كلمة التالي، من ثم كتابة كلمة المرور.

ويعد الدخول بشكل مباشر عليكم بالنقر على زر لعب الآن. وبالخطوات السابقة تكون تمكنت عزيزي القارئ من تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية وبالتفصيل. الوسوم عمر شويل - جدة خطوات تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية في 4 دقائق فقط - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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