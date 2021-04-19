سعر ومواصفات موبايل ZTE Axon 30 ultra في مصر والسعودية

سعر ومواصفات موبايل ZTE Axon Ultra في مصر والسعودية ، قامت شركة ZTE الصينية بالإعلان والكشف عن هاتف جديد من هواتفها المحمولة، في فئة الفلاجشيب وهو هاتف ZTE Axon 30 Ultra، وتم الإعلان عن الهاتف في 15 من شهر ابربل 2021، وسوف يتم نزولة بالأسواق في شهر مايو 2021، وفي مقالنا هذا سوف نستعرض جميع مواصفات الموبايل وسعرة العالمي وسعرة في جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

مواصفات موبايل ZTE Axon 30 Ultra

يأتي موبايل ZTE Axon 30 Ultra بمواصفات قوية وإمكانيات عالية، ويأتي منافساً للهواتف في نفس الفئة من خلال المواصفات الأتية:

المعالج: يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكوم من نوع سناب دراجون 888 5G ثماني النواة، بدقة تصنيع 5 نانوميتر، ويأتي بمعالج رسوميات من نوع ADRENO 660.

يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكوم من نوع سناب دراجون 888 5G ثماني النواة، بدقة تصنيع 5 نانوميتر، ويأتي بمعالج رسوميات من نوع ADRENO 660. الشاشة: يأتي الموبايل بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.67 بوصة، بدقة 1080×2400 بكسل، وتأتي بطبقة حماية زجاج من جورنينج جوريلا جلاس الإصدار الخامس، وتدعم الشاشة خاصية Always On Display.

يأتي الموبايل بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.67 بوصة، بدقة 1080×2400 بكسل، وتأتي بطبقة حماية زجاج من جورنينج جوريلا جلاس الإصدار الخامس، وتدعم الشاشة خاصية Always On Display. شبكات الهاتف: يدعم الموبايل تركيب شريحتين إتصال من نوع Nano-Sim، ويدعم شبكات الجيل الثاني 2G وشبكات الجيل الثالث 3G وشبكات الجيل الرابع 4G.

يدعم الموبايل تركيب شريحتين إتصال من نوع Nano-Sim، ويدعم شبكات الجيل الثاني 2G وشبكات الجيل الثالث 3G وشبكات الجيل الرابع 4G. الذاكرة: يأتي الموبايل بأكثر من نسخة مختلفة من حيث ذاكرة التخزين الصلبة، يأتي بذاكرة تخزين صلبة بسعة 256 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين عشوائية بسعة 8 جيجابايت، ويأتي بذاكرة تخزين صلبة بسعة 512 جيجابايت مع ذاكرة تخزين عشوائية 12 جيجابايت، ويأتي بذاكرة تخزين صلبة بسعة 1 تيرا بايت مع ذاكرة تخزين عشوائية 16 جيجابايت، ولا يدعم الهاتف تركيب ذاكرة إضافية(كارت ميموري).

يأتي الموبايل بأكثر من نسخة مختلفة من حيث ذاكرة التخزين الصلبة، يأتي بذاكرة تخزين صلبة بسعة 256 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين عشوائية بسعة 8 جيجابايت، ويأتي بذاكرة تخزين صلبة بسعة 512 جيجابايت مع ذاكرة تخزين عشوائية 12 جيجابايت، ويأتي بذاكرة تخزين صلبة بسعة 1 تيرا بايت مع ذاكرة تخزين عشوائية 16 جيجابايت، ولا يدعم الهاتف تركيب ذاكرة إضافية(كارت ميموري). الكاميرا الخلفية: يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية، تأتي الكاميرا الرئيسية للهاتف بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.9، وتأتي الكامير الثانية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.6، وهي كاميرا خاصة للتصوير بزاوية عريضة، تأتي الكاميرا الثالثة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/3.4، وهي كاميرا خاصة لعمل الزووم، تأتي الكاميرا الرابعة بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2، وهي كاميرا خاصة للتصوير بزاوية عريضة جداً، وتدعم الكاميرا تصوير الفيديو بجودة 4K و 8K وتدعم التصوير بدقة 1080 بكسل، ويأتي مع الكاميرات فلاش ليد مزدوج.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية، تأتي الكاميرا الرئيسية للهاتف بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.9، وتأتي الكامير الثانية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.6، وهي كاميرا خاصة للتصوير بزاوية عريضة، تأتي الكاميرا الثالثة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/3.4، وهي كاميرا خاصة لعمل الزووم، تأتي الكاميرا الرابعة بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2، وهي كاميرا خاصة للتصوير بزاوية عريضة جداً، وتدعم الكاميرا تصوير الفيديو بجودة 4K و 8K وتدعم التصوير بدقة 1080 بكسل، ويأتي مع الكاميرات فلاش ليد مزدوج. الكاميرا الأمامية: تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 16 ميجابكسل وهي كاميرا تدعم التصوير بزاوية عريضة، وتدعم تصوير الفيديو بجودة 4K وتدعم التصوير بدقة 1080 بكسل.

تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 16 ميجابكسل وهي كاميرا تدعم التصوير بزاوية عريضة، وتدعم تصوير الفيديو بجودة 4K وتدعم التصوير بدقة 1080 بكسل. البطارية: يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4600 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، ويأتي منفذ الشحن من نوع Type_C.

يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4600 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، ويأتي منفذ الشحن من نوع Type_C. ألوان الموبايل: أسود، أبيض، ذهبي.

سعر موبايل ZTE Axon 30 Ultra