رسميا.. ”أوبو” تكشف عن هاتف OPPO A54

أزاحت شركة الهواتف الصينية أوبو اليوم الإثنين، الستار عن هاتف ذكي جديد ضمن سلسلة A في السوق الهندية، أطلق عليه اسم OPPO A54.

ويتميز الهاتف الذكي OPPO A54 بشاشة 6.51 بوصة عالية الدقة + LCD توفر دقة شاشة تبلغ 1600 × 720 بكسل مع معدل تحديث 60 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 120 هرتز، ونسبة 89.2%من الشاشة إلى الجسم، وكثافة 269 بكسل في البوصة.

ويعمل الجهاز بواسطة معالج MediaTek Helio P35، كما يأتي الهاتف مزوداً بثلاثة خيارات للذاكرة، الأول مع 4 غيغابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و64 غيغابايت من ذاكرة التخزين.

ويأتي الخيار الثاني مع 4 غيغابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من ذاكرة التخزين، ويأتي الخيار الثالث مع 6 غيغابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من ذاكرة التخزين، كما يأتي الهاتف مزودًا بفتحة بطاقة microSD تتيح زيادة سعة التخزين.

بالنسبة للكاميرا، يأتي الهاتف بإعداد ثلاثي الكاميرا في الخلف يتضمن مستشعرًا أساسيًا بدقة 13 ميغابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميغابكسل وعدسة خوخية بدقة 2 ميغابكسل لالتقاط صور رائعة على الجانب الأمامي، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابكسل.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 10 مع واجهة مستخدم ColorOS 7.2، كما يحتوى الهاتف الجديد على عدة خيارات الاتصال، بما في ذلك دعم شبكات الجيل الرابع G5 و Wi-Fi و Bluetooth 5 و GPS ومقبس صوت 3.5 ملم ومنفذ USB من النوع C.كما يأتي هاتف OPPO A54 مزوداً ببطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم لشحن سريع بقوة 15 واط.

ويتوافر هاتف OPPO A54 في ثلاثة ألوان، هي: الأسود، والذهبي والأزرق، وبالنسبة للسعر، يبلغ سعر الطراز الأول مع 4 غيغابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و64 غيغابايت من ذاكرة التخزين 13،490 روبية (نحو 180 دولارًا).

أما الطراز الثاني مع 4 غيغابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من ذاكرة التخزين فيتوافر مقابل 14،490 روبية (نحو 194 دولارًا).

ويتوافر الطراز الثالث والأخير مع 6 غيغابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من ذاكرة التخزين مقابل 15990 روبية ( 214 دولارًا). وستكون جميع الطرزات الثلاثة متاحة للشراء اعتباراً من الـ20 من أبريل من خلال موقع Flipkart.