سامسونج تضع تقنية جديدة لتقوية Fold 3 و Flip 3

تتفوق شركة سامسونغ بفارق كبير على العلامات التجارية الأخرى في مجال الهواتف الذكية القابلة للطي، وكانت أول شركة تطلق إصدارا قلب موازين العالم.

وأصدرت الشركة بالفعل جيلين من الهواتف القابلة للطي، وهي بصدد إطلاق Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3، في وقت لاحق من هذا العام.

ويشير تقرير تناوله موقع ”سام موبايل“، إلى أن الهاتفين القادمين القابلين للطي يمكن أن يكون لهما تصميمات أقوى، وذلك بفضل تقنية سامسونغ الجديدة التي وضعتها فيهما.

وتقدمت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة، مؤخرا، بطلب للحصول على علامة تجارية تشير إلى ”Armor Frame“، وهي نوع من الإطارات المصممة للهواتف الذكية.

وتم إيداع العلامة التجارية، في 13 نيسان أبريل، في أوروبا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن المستندات لا تكشف الكثير، إلا أن موقع LetsGoDigital تكهن بأن Armor Frame يمكن أن يشير إلى إطار Galaxy Z Flip 3 أو Galaxy Z Fold 3.

ويستخدم كل من Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Z Flip إطارات من الألومنيوم؛ مما يجعل الهواتف ثقيلة الوزن، لكنها ليست قوية مثل الفولاذ.

وبالنسبة لمجموعتها التالية من الهواتف القابلة للطي، يمكن للشركة التحول إلى الكربون أو التيتانيوم لزيادة قوة الإطار مع تقليل الوزن أيضا.

ولا تكشف مستندات العلامة التجارية عن المواد المستخدمة في صنع إطار الدرع، ولكن يُتكهن أنه يمكن أن يكون حاصلا على شهادة عسكرية للسلامة من السقوط والصدمات.

وزعمت التقارير السابقة أيضا أن Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 يمكن أن يتميزا ببعض أشكال مقاومة الغبار والماء، وهو شيء مفقود في أسلافهما.

ومن المتوقع أيضا أن تستخدم Samsung زجاجا فائق النحافة (UTG) أقوى على Galaxy Z Fold 3، بحيث يمكنه تحمل استخدام قلم S Pen، ولكن لن يحتوي الجهاز على مكان مخصص لتخزين القلم.