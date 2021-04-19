”هواوي” و”سيروس” ‎تعلنان رسميا عن أول سيارة كهربائية من إنتاجهما

كشفت شركتا هواوي وسيروس الصينيتين، رسميا، النقاب عن سيارة ”Cyrus Huawei Smart Selection SF5″، وهي أول سيارة كهربائية لهما، والتي يتراوح سعرها ما بين 27700 دولار و 31600 دولار.

وتأتي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بتصميم ديناميكي ورياضي حديث، لتكون منافسة لأفضل سيارات الدفع الرباعي اليوم.

وفيما يتعلق بقدراتها، سيكون لديها قوة قصوى تبلغ 405 كيلو واط، وعزم دوران أقصى يبلغ 820 نيوتن/ متر.

ووفقا للأرقام التي قدمتها الشركة المصنعة، يمكن أن يصل تسارعها إلى 100 كيلومتر في الساعة في 4.68 ثانية.

وتأتي السيارة مجهزة أيضا بالعديد من ميزات الحلول الذكية مثل Huawei HiCar، إذ يمكن ذلك المستخدمين من تشغيل المساعد الذكي بضغطة زر واحدة.

ولا جدال في أن الميزة التي ستغري معظم المستخدمين بالاستثمار في سيارة هواوي الكهربائية، هي استقلاليتها لأكثر من 1000 كيلومتر بشحنة واحدة.

وفي هذا السياق، يشار إلى أن الشراكة بين العملاق الآسيوي وسيروس تتجاوز تطوير وتصنيع سيارة ”Cyrsu Huawei Smart Selection SF5″، إلى تقديم تقنيات لسوق السيارات الكهربائية.

فقد أثمر تعاونهما عن إطلاق بعض منتجات نظم القيادة الكهربائية مثل، DriveONE وHiCar وSmart Cockpit وHarmony OS وأيضا Huawei Sound.

وعلى الأرجح، ستبقى أول سيارة كهربائية من هواوي حصرية للسوق الصينية، ولكن من الممكن أن نرى الشركات المصنعة العالمية تتبنى بعض التقنيات التي طورتها هواوي، خلال السنوات القليلة المقبلة.