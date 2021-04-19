نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بانوراما فوود 2021 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بانوراما فوود 2021 على النايل سات يبحث عنه الكثير من محبي هذه القناة بشكل خاص لأن ربات البيوت في العالم العربي أجمع يحرصون على متابعتها، وذلك من أجل تسجيل الوصفات المتميزة التي يتم تقديمها في المطبخ، وذلك من خلال الوصفات التي يقوم بتقديمها شيفات متميزين ومعروفون، وسوف نقوم في مقالنا هذا بتوضيح كيفية استقبال تردد قناة بانوراما فوود وذلك على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة بانوراما فوود 2021 على النايل سات

مع حلول العام الجديد 2021 تغير تردد القناة في كثير من البلاد وذلك سبب تشويش في بث القناة، ولكن التردد الجديد يمكن استقبال الصوت والصورة بنقاء أكثر وبدون تقطيع أو تشويش، ويمكن ذلك من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12054.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب عمودي.

تردد قناة بانوراما فوود 2021 على الهوت بيرد

يمكن أيضًا استقبال القناة على الهوت بيرد وذلك من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: هوت بيرد.

التردد: 12208.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: hd.

برامج قناة بانوراما فوود

قناة بانوراما فود تقدم مجموعة من البرامج المتميزة في مجال الطبخ التي استفاد منها الكثير من السيدات الذين يرغبون في تعلم الطهي بشكل جيد، وذلك لأنه يتم عليها تقديم وصفات متعددة بالتفصيل ومن أهم هذه البرامج:

برنامج البلدي يوكل مع الشيف نونا

وهو من البرامج المميزة على القناة، لأن الشيف تقدم وجبات خفيفة وسهلة وفي نفس الوقت اقتصادية، وكذلك تقدم كافة الأكلات الشعبية المعروفة في مصر، وهذا البرنامج قد حاز على اعجاب العديد من المشاهدين.

برنامج المطعم للشيف محمد حامد

وهذا البرنامج يقدم مواصفات متنوعة وشهية مثل المطاعم، ويكون من السهل على متابعي البرنامج تنفيذها بذلك، وتكون ذات جودة وضمان عالي من الأكلات الخارجية.

برنامج سنة أولى طبخ الشيف سارة عبد السلام

هذا البرنامج يعرض العديد من الوجبات المتنوعة والبسيطة، وكذلك الحلويات الاقتصادية، وأيضًا طرق عمل الآيس كريم دون الحاجة إلى دفع المبالغ الكبيرة لشراء هذه الأكلات من الخارج.

برنامج سفرة سالي مع خبيرة التغذية سالي فؤاد

هو من البرامج الأعلى في نسبة المشاهدة والمتابعة، لأنه يقوم بعرض الوصفات الغذائية الهامة التي تمنح الجسم النشاط والصحة، كذلك فإنها تقدم نصائح مهمة خاصة بزيادة الوزن طبيعيًا بدون استخدام الأدوية الضارة.

برنامج العزومة للشيف فاطمة أبو حاتي

هذا البرنامج قد حصل على سيطه الواسع بفضل تقديم مجموعة من الأكلات اللذيذة التي تتناسب مع العزائم وتكون شهية وبسيطة، كما أنها من خلال البرنامج تقوم بالرد على كافة أسئلة المشاهدين من أجل الاستفادة من خبرتها الكبيرة في إعداد وتحضير الطعام.

برنامج دكتور ستايل

تقوم بتقديمه مروة إمام اخصائية التغذية التي تقوم بعرض الوصفات الطبيعية للحفاظ على وزن الجسم على البشرة والشعر.