تحديث فورت نايت fortnite season 16 ودعوة أصدقائك للفوز بجوائز مجانية

يترقب عشاق ومحبي لعبة فورت نايت اللعبة الإلكترونية الشهيرة، إنطلاق التحديث الجديد fortnite season 16، والمقرر إتاحته خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تم الكشف عن أبرز المهام والإضافات التي يحملها، والتي ستضيف إلى بيئة اللعبة الكثير من عناصر التشويق والإثارة، ولأول مرة إضافة المؤثرات الموسيقية و تخطي الاعلانات، فضلاً عن دعوة الأصدقاء للفوز بالجوائز المجانية والهدايا والمكافآت، مع إمكانية الحصول على طور SavetheWorld مع حزمة الآلية Ray والتي تشمل تفعيل دور البطلة Ray التي يُمكن استخدامها في أطوار الباتل رويال والإبداعي، بخلاف التزود بالمهام الأساسية والعتاد والأسلحة والمعدات وغيرها.

تحديث فورت نايت fortnite season 16

أما فيما يخص أبرز ملامح التحديث الجديد من فورت نايت، فمن المقرر أن يُجري تعديلات موسعة على المؤثرات الصوتية والضوئية لبيئة اللعبة، فضلاً عن إضافة تشكيلة رائعة من أشكال الملابس والسكنات، بجانب إضافة أسلحة ومركبات تساعد على القتال والمواجهة حسب طبيعة الخريطة المدرجة، ولأول مرة توفير وإمكانية الحصول ما يقارب الـ 1000 V-Bucks من العملات والهدايا عن طريق إكمال مهام طور أنقذ العالم الحصرية، إمكانية الاستشفاء أثناء السير بالسيارة دون توقفها كما كان في السابق، مع الحصول على الدروع القوية للحماية من طلقات الأسلحة الرشاشة.

دعوة أصدقائك للفوز بجوائز مجانية

ويتيح تحديث fortnite season 16، توفير خيار دعوة عدد من الأصدقاء حتى 3 للفوز بجوائز مجانية داخل اللعبة، ومن بين تلك الجوائز والهدايا والمكافآت (طائرة الوميض الشراعية – غلاف نبض القلب – فأس جزر البلازما- بخاخ الإرجاع)، كما هو موضح بالصورة التالية:

خطوات دعوة الأصدقاء

ولِدعوة أصدقائك للحصول على الهدايا والجوائز المجانية في فورتنايت، عليك باتباع الخطوات التالية: