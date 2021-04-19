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عمر شويل - جدة تردد قناة السنة النبوية السعودية 2021 على جميع الأقمار الصناعية يبحث عنه الكثيرون، وذلك من أجل البث المتميز الذي يتم من المسجد النبوي على القناة من خلال نقل الشعائر المختلفة مثل الصلاة طوال اليوم، والقناة تحظى على إعجاب الكثيرين من المشاهدين حول أنحاء العالم، ويمكن التعرف على تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة من خلال متابعة مقالنا هذا.

تردد قناة السنة النبوية السعودية 2021 على جميع الأقمار الصناعية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

اسم القناة: السعودية مصحف.

الجودة HD.

تردد قناة السنة النبوية على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

اسم القناة على التلفزيون: السعودية مصحف.

تردد قناة السنة النبوية على الهوت بيرد

القمر: هوت بيرد.

التردد: 12654.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

اسم القناة: سعودي القرآن.

نبذة عن قناة السنة النبوية

قناة السنة النبوية السعودية من القنوات الدينية الشهيرة على مستوى الوطن العربي ومستوى العالم، حيث الكثير من المسلمون يرغبون في ضمها لقائمة القنوات المفضلة من أجل الاستماع إلى السيرة النبوية والأحاديث النبوية وتفسيرها.

والقناة تم افتتاحها عام 2009 ومقرها بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، والقناة تبث محتواها على مدار 24 ساعة في اليوم دون توقف، وتقوم القناة ببث الصلوات الخمس بشكل مباشر من داخل المسجد النبوي، وكذلك تردد السيرة النبوية طوال اليوم، القناة قناة تربوية للأجيال الصغيرة من أجل تعريفهم بمبادئ الإسلام والقيم السليمة الصحيحة.

طريقة تعيين القناة

يمكن تعيين القناة على جهاز الاستقبال من خلال الخطوات التالية:

اختيار مفتاح القائمة.

ثم خيارات.

يتم اختيار تثبيت.

ثم يتم اختيار التثبيت اليدوي.

من قائمة الأقمار الصناعية يتم اختيار القمر نايل سات.

يتم إدخال التردد الذي ذكرناه سابقًا في المقال.

يتم تحديد الاستقطاب وهو أفقي أو H.

يتم إدخال معدل الترميز 27500.

ثم يتم النقر فوق موافق.

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان تردد قناة السنة النبوية السعودية 2021 على جميع الأقمار الصناعية ونود أن يكون نال إعجابكم.