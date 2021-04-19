تحذير من تداول تطبيق ”الواتس آب الوردي” لسرقة بيانات المستخدمين

حذر خبراء أمن المعلومات التقنية من تداول تطبيق مزيف يطلق عليه اسم "الواتس آب الوردي" يمكن القراصنة من انتهاك وسرقة بيانات الهواتف الخاصة بالمستخدمين بمجرد تحميله على أجهزة الهواتف الخاصة بهم.
ويقوم التطبيق المزيف بإرسال رسالة متضمنة لرابط يشير إلى إمكانية استخدام تطبيق "الواتس آب" الأصلي باللون الوردي من خلال صفحة خاصة بالتطبيق المزيف.
وقال الخبير الأمني راجشيخار راجاهاريا إن هذا التطبيق المزيف ليس له أي علاقة بالتطبيقات الأصلية للواتس آب والفيس بوك، وأنه بمجرد تحميل الرابط الخاص بما يسمى التطبيق الوردي فإن البيانات المخزنة على الهواتف تكون عرضة للسرقة من قبل قراصنة المعلومات.
وحذر الخبير الأمني، مستخدمي الهواتف المحمولة من القيام بفتح أي رسائل أو روابط تتعلق بتحديث أو تغيير في أنماط خدمات "الواتس آب" الحالية سواء عن طريق الواتس آب أو البريد الإلكتروني الشخصي للمستخدمين.
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