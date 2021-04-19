هُنا تردد قناة توم وجيري الأخير على جميع الأقمار الصناعية

قناة توم وجيري قناة الأطفال الرائعة ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن تردد قناة توم وجيري الذي يحب ويتابع الكثير من الأطفال وكذلك الكبار حيث يعتبر من أفضل أنواع الكرتون المفضلة لدى الجميع ويحبون مشاهدتها، وبالتالي تم تخصيص قناة لقناة توم وجيري، حتى يتمكن الجميع من ضبط وتنزيل التردد على جهاز الاستقبال ومتابعة الكرتون على مدار اليوم، وبالتالي تمكنت هذه القناة لجذب انتباه الملايين من المشاهدين حول الوطن العربي، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة تردد قناة توم وجيري على النايلسات.

تردد قناة توم وجيري

يمكنكم الآن الاستمتاع بمشاهدة قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال بكم بعد أن يتم ضبط التردد الجديد على جهاز الاستقبال لهذا سوف نعرض لكم التردد الآن :-

القمر الصناعي النايل سات

معامل الترميز 27500

معدل الاستقطاب أفقي

التردد 11315

معامل تصحيح الخطأ 6/5

قناة توم وجيري 2021

يهتم طوال الوقت الآباء والأمهات بالبحث عن أفضل أنواع الكرتون دون مراقبة أبنائهم حيث تعتبر قناة توم وجيري من القنوات المميزة والتي تقوم محتوى رائع ومميز، وتجذب انتباه الأطفال وتساعدهم على توسع إدراكهم ويقوم بتقديم المغامرات الشيقة بين القط والفار على مدار اليوم، وذلك دون حدوث تقطع للإرسال عند مشاهدة الحلقات والبرامج التي يتم بثها على قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات وأفضل أنواع الكرتون الذي يحب مشاهدة والكثير من الأطفال.