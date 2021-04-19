نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبيل الموسم الـ 19 تعرف على افضل المكافآت وكيفية الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد حدثت لعبة Battle Royale المفضلة لكل لاعب من لاعبين ببجي موبيل، لعبتها حقًا عندما يتعلق الأمر بتوفير عناصر مثيرة داخل اللعبة مجانًا. مثل الكثير من الجلود القابلة للطحن من الألعاب الأخرى، حيث تقدم PUBG mobile أيضًا للاعبيها جلودًا مجانية بمجرد تقدمهم إلى مستويات أعلى. بينما لا يزال الموسم 19 بعيدًا، فقد تسربت بالفعل مكافآت المستوى للموسم التالي.

ببجي موبيل تعرف على المكفاءات

مكافآت الفئة الذهبية: الذهب هو المستوى الأول حيث سيحصل اللاعبون على مكافأة مناسبة في شكل زي. سيحصل اللاعبون على هذا مجانًا عند إكمال المباريات في المستوى الذهبي أو أي مستوى أعلى.

مكافآت الفئة البلاتينية

بعد ذلك في المستوى البلاتيني، سيتمكن اللاعبون من انتزاع قناع يتناسب مع زي الطبقة الذهبية. إلى جانب القناع، تأتي 800 قطعة فضية كمكافأة في المستوى البلاتيني.

مكافآت الفئة الماسية

المكافأة الأكثر جاذبية على الإطلاق متوفرة في المستوى الماسي للموسم 19. تحقق من الصورة وقرر بنفسك ما إذا كان هناك أي شيء أفضل يمكنك طلبه مجانًا. العب خمس مباريات عند الوصول إلى المستوى ثم اطلبها لتزيين أسلحتك. هناك 1000 قطعة فضية كمكافآت ثانوية أيضًا لهذه الفئة.

مكافآت فئة التاج

إذا كنت تتطلع إلى رفع رتبتك وتأخذ مكانًا في قائمة أفضل اللاعبين في الخادم، فإن Crown Tier لديها ما يناسبك تمامًا. عند الوصول إلى هذا، سيتم تزويدك ببطاقات حماية التصنيف. ستوفر لك البطاقات من أي خصم لنقطة التصنيف عندما تكون نشطة وهي أيضًا أفضل احتياطي عندما تقرر الإسقاط السريع. بخلاف ذلك، تقدم Crown Tier أيضًا بطاقة اسم Crown للموسم 18 وتأثير دخول الفريق الملحمي و وتقدم 1300 قطعة فضية.

مكافآت فئة Ace

كما هو الحال دائمًا، تأتي طبقة Ace مع مظلة أخرى تحمل طابع الموسم. لا يوجد شيء جديد للحديث عن هذه الطبقة باستثناء نفس مظلة Ace و 1600 قطعة فضية، وعلامة اسم الموسم 19 Ace وتأثير دخول الفريق الأسطوري.

مكافآت طبقة الفاتح

تمنح الدرجة الأصعب في اللعبة بأكملها إطار Season Conquerorو Season Conqueror name و Season Conqueror بعد أن احتلت مكانًا في قائمة أفضل 500 على الخادم. إلى جانب أقصى درجات الاحترام التي تأتي مع إطار وعلامة الفاتح، هناك تأثير دخول أسطوري أيضًا. أيضًا، لا تنسى المطالبة بـ 2000 قطعة فضية يمكنك إنفاقها على شراء قصاصات وأزياء القسيمة.