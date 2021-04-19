مميزات وإمكانيات ومواصفات هاتف شاومي black shark 4 ،أعلنت شركة شاومي عن إصدار هاتف جديد من تصميمها تم تسميته بهاتف black shark 4، حيث مجهز خصيصا لمحبي الألعاب الإلكترونية وتم تصميمه بشاشة مميزة مدعمة ب120 هرتز، ويتوفر في الأسواق بسعر 9500 جنيه مصري، وتم الإعلان عن المواصفات المبدئية التي يحملها هذا الهاتف، والتي تجعله ينافس الكثير من الأجهزة في السوق العالمية.

مواصفات هاتف شاومي black shark 4

يدعم الهاتف مدخلين لبطاقات الاتصال الخاصة بالمستخدم، وعددهم بطاقتين من النوع النانو، ويتمكن المستخدم من شغيرهم الإثنين مرة واحدة بأي شبكة من الشبكات المتوفرة.

مدخلين لبطاقات الاتصال الخاصة بالمستخدم، وعددهم بطاقتين من النوع النانو، ويتمكن المستخدم من شغيرهم الإثنين مرة واحدة بأي شبكة من الشبكات المتوفرة. فقد تعمل هذه الشرائح بسرعة الجيل الثاني من الهواتف، وسرعة التحميل في هذا الهاتف محددة ب42.2 ميجا بيت في الثانية الواحدة، وتأتي سرعة الرفع بمقدار 5.76 ميجا بايت.

الهاتف يتوفر في الأسواق بطول 163.8 مم ويتوفر بسمك 10.3 مم ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن وزن الهاتف المصمم به.

يدعم هذا الهاتف نظام التشغيل أندرويد 11، فهو يتميز بالأداء المميز والجبار في ممارسة الألعاب الحديثة منها لعبة ببجي وغيرها من الألعاب التي تحتاج لتقنيات كبيرة.

مساحة هاتف شاومي black shark 4

وفرت شركة شاومي الهاتف بنسخ مختلفة تختلف من حيث الذاكرة والرام وغيرها من الإمكانيات.

تختلف من حيث الذاكرة والرام وغيرها من الإمكانيات. حيث وفرت الشركة هاتف black shark 4 بمساحة تخزينية 128 جيجا وبذاكرة 8 جيجا.

كما يتوفر نسخة أخرى بمساحة تخزين 128 جيجا، وذاكرة رام أعلى 12 جيجا بايت.

ويتوفر الهاتف بنسخة أخرى وهي مساحة داخلية 256 جيجا، ورام مساحتها 12 جيجا بايت.

كما يتوفر ببعض الإمكانيات الأخرى التي تتمثل في نظام صوت ستيريو حديث مخصص في تضخيم الصوت لمحبي الألعاب القتالية ومشاهدة الأفلام.

يوفر للمستخدم إمكانية الاتصال بالشبكات اللاسلكية للإنترنت، ويوفر إمكانية اتصال عبر الهوت سبوت حتى يقوم المستخدم بمشاركة الإنترنت للأجهزة التي تحيط به.

هاتف black shark 4، يحمل إمكانيات ومميزات أخرى وهي مدخل الشاحن بهيئة تايب سي من الجيل الثاني، ويتيح للمستخدم إمكانية فتح وغلق الهاتف من خلال بصمة الهاتف الموجودة أسفل الشاشة، كما أن الهاتف مزود ببوصلة وحساسات خاصة بالتسارع والتقارب.