نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث الواتساب الأخير 2021 وخطوات منع اختراق الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث الواتساب الأخير 2021 من أهم عمليات البحث من قبل المهتمين بأخبار التكنولوجيا ومحبي التطور على أعلى درجة، علماً بأن تطبيق الواتساب يعد من أهم التطبيقات التي يستخدمها الفرد بشكل يومي، ولا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل كان كما يتم الاعتماد عليها كنوع من التواصل في حالة عدم توافر الرصيد، فقد أعلن تطبيق الواتساب 2021 عن تحديث التطبيق باعتبار أن العام الجديد بدء، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا خطوات تحديث الواتساب الأخير 2021 وتفعيل الرد الآلي للمكالمات الصوتية، ونعرض أهم التعديلات الأخيرة التي تم إضافتها لتسهيل على الشخص المستخدم تطبيق الواتساب، بالإضافة إلى خطوات زيادة الأمان لمنع اختراق الواتساب.

تطبيق الواتساب:

تجاوز عدد مستخدمي هذا التطبيق العديد من الملايين نظراً لسهولة استخدامه ومميزاته المتعددة التي يعتمد عليها الفرد أثناء الدردشة، فهو أصبح مزود بتقنية عالية لإرسال الصور بجودة عالية ومقاطع فيديو رائعة بدون مواجهة أي مشاكل، كما يمكن أيضاً من خلاله إرسال العديد من الملفات التي يتم تداولها بين الأشخاص بسبب بعض الأشغال، وهذا التطبيق منتشر مستخدميه في جميع أنحاء العالم.

الإضافات والتعديلات الجديدة في الواتساب:

أضاف هذا التطبيق عدداً من المزايا الهائلة السهلة والسريعة على المستخدمين، ومن أهم هذه الإضافات:

إمكانية إخفاء أنك متصل الآن

الرد على المكالمة الصوتية تلقائياً

توسيع قاعدة المكالمات الجماعية

كتم صوت الدردشة

الحفاظ على الأمان والسرية:

أطلق تطبيق الواتساب نسخة جديدة مع التحديث الأخير الذي أعلنت عنه، وتشمل هذه النسخة معدلات آمنة خالية من أي فيروسات أو مشاكل يمكن أن تواجه الشخص المستخدم، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الحظر والإبلاغ التي يمكن للشخص المستخدم استخدامها عند اقتحام أحد الخصوصيات وتطفل الشخص الغريب، بالإضافة إلى عدداً من الخدمات المتنوعة و الدردشة السرية التي يمكن اللجوء إليها للحفاظ على سرية المستخدم.

خطوات منع اختراق الواتساب:

يقوم الشخص المستخدم بالضغط على إعدادات

اختيار أيقونة تسجيل الخروج من جميع الأجهزة

التأكد من إغلاقه بكافة الوسائل المتاحة

التأكد من عدم ترك الهاتف دون غلق

تفعيل إمكانية المصادقة الثنائية

قفل التطبيق من خلال تنزيل تطبيق Applock الذي يسمح بقفل التطبيقات.

تحديث: تراجع تطبيق الخصوصية الجديدة:

أعلن تطبيق الواتساب من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تطبيق تويتر، أنه لن يتم تطبيق تطبيق الخصوصية الجديدة وتراجع عن تطبيقها وتأجيلها إلى شهر مايو في العام 2021، بالإضافة إلى أن تطبيق الواتساب قد قام بنشر STORY توضح فيه إساءة الفهم التي حدثت، وأوضحت أنه لن يتم اختراق الرسائل أو جهات الاتصال.

إطلاق تحديث الواتساب 2021 في شهر مايو:

أعلن تطبيق الواتساب من خلال صفحته الرسمية عبر موقع تويتر عن الموعد المحدد للمستخدمين لكي يتم تفعيل التحديث الأخير الذي تم الإعلان عنه، وقد أشار إلى أن بمجرد الموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة ومشاركتها مع الشركات التي تم تحديدها وفقاً للبتروكول الأخير ومن ضمنها شركة الفيس بوك، وتضم هذه البيانات (معلومات تسجيل حسابات المستخدمين كأرقام هواتفهم بالإضافة إلى بيانات المعاملات مثل استخدام أدوات فيسبوك باي، والتفاعل مع الشركات المقدمة للخدمات، ومعلومات تتعلق بالجهاز المستخدم، وعنوان بروتوكول الإنترنت)، ونذكر أن التطبيق أوضح في حالة رفض المستخدم يتم تقييد ميزات التطبيق بعد 120 يوم من الرفض، علماً بأن الميزات التي سيتم تقييدها هي: