نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث واتساب الجديد المثير للجدل في الشهر المقبل تعرف عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يدور جدل كبير بين عشاق المراسلة في الواتساب وينتظر الكثير من عملاء واتساب أخر تطورات شركة واتساب وشرط الموافقة على الخصوصية، وأعلنت الشركة عن طرح تحديث WhatsApp الجديد المثير للجدل الشهر المقبل، وقال خبراء الشركة أن تطبيق WhatsApp للمراسلات الفورية إن الموعد الخاص بالموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة سيظل كما هو، كاشفًا عن طبيعة بيانات المستخدمين التي سيقوم بمشاركتها، وبعد تأجيل موعد تنفيذ سياسة الخصوصية الجديدة المثيرة للجدل، الذي كان مقررًا في 8 فبراير الماضي، أكد WhatsApp أن 15 مايو سيكون آخر موعد للموافقة على تلك السياسة.

تأكيد على أمان محادثات واتساب:

وأكد خبراء WhatsApp على أن المحادثات الخاصة التي يجريها المستخدمون مع أصدقائهم وأفراد عوائلهم، ستظل محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين لن يتم اختراقها وأكدوا على ذلك وقد طمنوا كل عملاء واتساب على شرط الأمان متوفر في كل المراسلات التي تتم على واتساب ولا يمكن اختراقها .

البيانات التي سيتم مشاركتها:

وقد أكد خبراء في شركة واتساب انه فيما يتعلق بالبيانات التي يشاركها واتساب مع شركات مثل فيسبوك، أكد أنها ستتضمن ما يلي: معلومات تسجيل حسابات المستخدمين وأرقام هواتفهم، وبيانات المعاملات مثل استخدام أدوات مثل فيسبوك باي، والتفاعل مع الشركات المقدمة للخدمات، ومعلومات تتعلق بالجهاز المستخدم، وعنوان بروتوكول الإنترنت.

تقييد الخدمات في حال الرفض:

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق الواتساب أمام المستخدمين سوف يتم تغيير شروطه، وتم الإعلان عن موعد تطبيقها بدءً من 15 مايو لقبول الشروط والأحكام الجديدة، وإذا لم يتم ذلك، فسيبدأ التطبيق في تقييد ميزاته للمستخدمين بعد 120 يومًا من الرفض، ومن ضمن الميزات التي سيتم تقييدها: عدم إمكانية الرد على الرسائل والاتصالات المرسلة إليها، ومع انقضاء مهلة الـ 120 يومًا من عدم الموافقة على السياسات الجديدة سيتم حذف الحساب الخاص بالمستخدم، وبالتالي فقدان الرسائل وسجلات المكالمات.

ميزات مفيدة جداً يخفيها واتساب:

وبعد التحديثات الأخيرة التي ضمها تطبيق الواتساب تم إضافة واكتشاف عدد من المميزات الجديدة والمفيدة التي يمكن للمستخدمين الاستفادة منها، حيث يتم اكتشفها بنفسك في تطبيق واتساب أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية نشاطا في العالم، وخلال تلك المدة تطورت المنصة المملوكة لشركة فيسبوك لدمج المزيد من الأدوات لربط ملايين المستخدمين. في هذا السياق، أعلنت بعض الصحف والمجلات المتخصصة قائمة تضم وظائف مخفية في التطبيق لا يعرفها كثيرون ويمكن استخدامها فوراً، ومن بينها: