محمد هنيدي في ببجي موبايل بصوته الشهير في عيد الفطر المبارك 2021

محمد هنيدي في ببجي موبايل قد أعلنت شركة ببجي موبايل PUBG MOBILE بمشاركة الفنان المصري العظيم محمد هنيدي لأول مرة بالوطن العربي لأضافه صوته الي اللعبة في عيد الفطر المبارك بالعديد من الكوميكسات الرائعة والكوميدية للفنان محمد هنيدي، التي تمنح اللاعب بداخل الجيم أصدار الأوامر الي زملائهم بالفريق باستخدام صوت محمد هنيدي الشهير، وذلك سوف يعطي اللعبة طابع كوميدي قليلا في وسط الأكشن والمعارك التي تحدث بين اللاعلابين، حيث يلعب الملايين من اللاعبين في جميع أنحاء العالم لعبة ببجي موبايل لما يوجد بها من مغامرة واثارة وأكشن .

محمد هنيدي في ببجي موبايل

سوف نوضح إليكم بالفيديو إعلان شركة ببجي بالتعاون مع الفنان المصري محمد هنيدي لإضافة حزمة صوتيه بصوته المميز في اللعبة لأضافه بعض الكوميديا والترفية في اللعبة.

احتفالية لعبة ببجي موبايل

تحتفل لعبة PUBG MOBILE بالسنوية الثالثة لتأسيها وتحقيق انجاز وتحقيقيها مليار عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم في ثلاث سنوات فقط منذ نشأتها في شهر مارس عام 2018، ولذلك تعاقدت مع الفنان المصري محمد هنيدي لإضافة حزمة صوتية فريدة في اللعبة وذلك سوف يضيف للاعبين روح الفكهاة والمرح داخل اللعبة، وسوف يحدث ذلك في عيد الفطر المبارك، وسيواجهه أيضا الفنان محمد هنيدي في وقت لاحق خلال شهر رمضان بعض من افضل اللاعبين البث المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بث مباشر وسيتم مشاركة التفاصيل قريبا.

كوميكس محمد هنيدي

احسن احسن من فيلم فول الصين العظيم. الحقوني يا جماعة أنا اتشفطت من فيلم فول الصين العظيم. أنا مبقتش أخاف زي الأول أنا بقيت أخاف اكتر من فيلم فول الصين العظيم. اسكت اسكت من فيلم فول الصين العظيم. أني خايف هي مالها بردت كده ليه من فيلم رمضان مبروك أبو العالمين حمودة. أنا جيت من فيلم وش أجرام.

هذه الكوميكسات المتوقع أضافتها في اللعبة ويمكن إضافة الكثير أيضا من القفشات الأخري للفنان الرائع محمد هنيدي.