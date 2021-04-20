محمد هنيدي في لعبة ببجي موبايل 2021

ببجي موبايل ، تحتفل لعبة ببجي بشهر رمضان 2021 من خلال مشاركة الممثل الكوميدي محمد هنيدي ليخلق الأجواء الترفيهية للاعبي ببجي ولكي يشعرهم بالسعادة، حيث تم إنشاء حزمة صوتية حصرية بصوت الفنان المبدع محمد هنيدي، ويتم استخدام هذه الحزمة الصوتية من قبل اللاعبين عن طريق إعطاء الأوامر للاعبين الآخرين من الفريق باستخدام صوت وسلوكيات محمد هنيدي التي تميزه عن غيره من الفنانين الآخرين، وسوف يتم إصدار حزمة الصوت الخاصة بالفنان محمد هنيدي في عيد الفطر المبارك وسوف تكون متوفره لفتره محدوده فقط، وهذا الخبر أسعد الكثيرين من محبي ببجي كوريه وجعلهم أكثر حماسا للعب وها هم ينتظرون بشغف نزول الحزمة الصوتية الخاصة بهنيدي التي من المؤكد سوف تضيف الكثير من البهجة في اللعبة .

محمد هنيدي ينضم إلى ببجي موبايل

أعلن الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بانضمامه إلى ببجي موبايل 2021، حتي أصبح هذا الخبر ترند خلال الساعات القليلة الماضية الذي كان خبر سعيد للاعبين لعبة ببجي الكوريه ، وسوف يواجه الفنان المصري محمد هنيدي في وقت لاحق من شهر رمضان المبارك 2021 عدد من أفضل لاعبي العاب ببجي في البث المباشر وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق بث مباشر فكاهي وسوف يتم الإعلان عن تفاصيله قريبا، وهذه فقط هي بداية تعاون الفنان محمد هنيدي في ببجي موبايل التي تقام في شهر رمضان 2021 كقائد رياضي خاص إضافي .

ببجي موبايل ومحمد هنيدي

قد كتب الفنان المصري محمد هنيدي في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ( انتظروني في يوم 16 أبريل 2021 الموافق يوم 4 رمضان 1442 شئ ما قادم سوف يغير التاريخ للأبد للأب للأبد ) كنوع من التشويق والإثارة للاعبين لعبة ببجي موبايل ، كما أنضم واحد من أفضل مغني الراب المصري ( ويجز ) إلى الحفلة مع إصدار الأغنية الأصلية ( حتتك بتتك ) يمكنكم سماعها على اليوتيوب .

نحن الآن في أنتظار توفير هذه الحزمة الصوتية للفنان الكوميدي محمد هنيدي في لعبة ببجي موبايل التي من المؤكد سوف تعطي أجواء ترفيهيه للاعبي ببجي .