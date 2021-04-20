نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مصر قرآن كريم الجديد 2021 على القمر الصناعي النايل سات في المقال التالي
تردد قناة مصر قرآن كريم، قد تم إطلاقها عن طريق شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الأول من عام 2020، على القمر الصناعي النايل سات، ولذلك فهي أول قناة مصرية مائة بالمائة متخصصة في إذاعة القرآن الكريم، ويتم إذاعة تلاوات نادرة وقراءات لأشهر القراء المصريين مثل: الشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمد رفعت، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ محمد محمود الطبلاوي، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وغيرهم من أشهر القراء المصريين المتميزين.
تردد قناة مصر قرآن كريم
يتم بث محتوى القناة في مصر والعالم العربي والإسلامي، وطوال اليوم، حيث أن المالك “المتحدة للخدمات الإعلامية” تتم بثها بشكل مجاني لكي يتم الاستمتاع لأفضل القراء المصريين، ولذلك يتم البحث عن التردد بشكل مستمر وهو كالتالي:
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 10853.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
حيث تعمل القناة على عرض آيات من القرآن الكريم على شاشتها، بشكل مستمر طوال اليوم، وتعرض معظم التلاوات النادرة بصوت القراء المصريين المتميز الذين عرفوا واشتهروا بصوتهم المتميز والمتألق والمعروف لدى العالم العربي والإسلامي، فيتم تنزيل التردد على جميع أنواع الرسيفرات، وبجودة عالية بجودة HD المتميزة، وبخاصية عادية أيضاً متميزة بدون تشويش، وبأفضل صورة لأنها تعرض الآيات التي يتم قرأتها على الشاشة أثناء التلاوة، من خلال الأصوات العذبة المتميزة المصرية التي عاشت ولا تزال تعيش في وجداننا، ونبراتهم المتميزة محفورة في ذاكرتنا جميعاً، ولأول مرة في مصر يتم الاستماع إلى هؤلاء القراء عن طريق شاشة التليفزيون المصري بصورة رائعة ومتميزة، في تعرض باقة متنوعة من تلاوة القرآن الكريم دون ترتيب ودون مواعيد محددة.
ويوجد تلاوات وقرآت لجميع الروايات أمثلة رواية ورش عن نافع، ورواية رويس عن يعقوب الحضرمي، ورواية خلف عن حمزة، ورواية حفص عن عاصم، وغيرهم من الروايات والقرآت الأخرى.
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