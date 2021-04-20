نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت تردد قناة بطوط 2021 batot kids الجديد على النايل سات والعربسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة بطوط كيدز للأطفال تعد من أشهر القنوات في الآونة الأخيرة التي يتهافت على اختيار تشغيلها الأطفال في كل مكان من البلدان العربية المختلفة، إذ أنه بعد استقبال وضبط تردد قناة بطوط 2021 على أجهزة الاستقبال يمكن متابعة كافة برامج الأطفال، وأفلام الكرتون الأنيميشن والمميزة والمحببة للأطفال، بالإضافة إلى مسلسلات الكرتون المختلفة مثل مسلسل بطوط وميكي ومسلسل توم وجيري ، مع متابعة الأناشيد والأغاني التعليمية لتعليم الحروف والأرقام للأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، ومبادئ تعليم الأطفال الصغار، نتابع معكم في السياق التالي للكشف عن طريقة تثبيت تردد قناة بطوط 2021 الجديد batot kids على الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعربسات.

نبذة عن قناة بطوط كيدز للأطفال

من أهم قنوات الأطفال التي تتواجد في قائمة التصدر للقنوات الإعلامية الفضائية الموجهة للأطفال، وهي قناة تتناسب مع كافة الفئات العمرية للأطفال، وحرصت قناة بطوط منذ بداية بثها على تقديم مجموعة متنوعة من المحتويات الخاصة بالأطفال والمحببة لهم، منها الأفلام والمسلسلات والبرامج التعليمية والترفيهية للاطفال.

كما تقدم قناة بطوط كيدز مسلسل بطوط الشهير والي عرفناه منذ امد بعيد والمحبب للجميع من الصغار والكبار، بالشخصيات المحبة مثل شخصية بطوط وبندق وميكي ماوس وبلوتو وميني ماوس والبطوطة زيزي وكركور وفرفور وزرزور وسنجب وسنجوب والعم دهب وعبقرينو وغيرهم.

كما تقوم بعرض باقة مميزة من الفيديوهات التعليمية التي من خلالها يتم تعليم الأطفال الحروف والأرقام والفواكه والأسماء والمهن وأسماء الحيوانات وأسماء الطيور، والألوان، وغيرها.

إلى جانب مجموعة من الأناشيد التي تغرس في نفوس الأطفال التعاليم الدينية والسلوكيات القويمة والتعاليم التربوية والثقافية الممنهجة، مع تقديم أغاني ديزني لاند والأغاني الترفيهية المختلفة التي تعمل على تعديل سلوك الطفل، والتعزيز من مهارة الإبداع والابتكار لدى الأطفال.

تردد قناة بطوط 2021

يمكن الآن استقبال وتثبيت تردد قناة بطوط كيدز للأطفال 2021 الجديد على أجهزة الاستقبال من خلال الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعربسات لمتابعة قناة بطوط كيدز على مدار 24 ساعة 7/7 بدون تقطيع أو توقف بإشارة قوية وجودة عالية.

ويمكن متابعة برامج قناة بطوط كيدز للأطفال تحت شعار “من أجل الطفل افرح العب وتعلم” عبر ضبط التردد من خلال البيانات التالية:

تردد قناة بطوط على النايل سات

اسم القناة على الرسيفر batot kids

التردد الشبكي للقناة 11594

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بطوط كيدز على العربسات

التردد الشبكي للقناة 11411

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطا 3/4

أبرز برامج قناة بطوط كيدز للأطفال

تقدم قناة بطوط كيدز باقة رائعة من أفضل المسلسلات والأفلام والبرامج والأغاني للاطفال ومن أهمها: