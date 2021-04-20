”تويوتا” تطلق أول سيارة كهربائية في 2022

أزاحت شركة ”تويوتا“ اليابانية الستار عن سيارة bZ4X الكهربائية بالكامل خلال فعاليات معرض شنغهاي للسيارات 2021، حيث تمهد لوصول أول سيارة لها إلى الطريق عام 2022.

وتعد سيارة bZ4X أول سيارة كهربائية للشركة ستستند إلى منصة e-TNGA التي تم تطويرها بالاشتراك مع ”سوبارو“، والتي تجمع بين الجودة التي تتمتع بها ”تويوتا“ والمتانة والثقة الطويلة الأمد، مع قدرات الدفع الكلي من ”سوبارو“، لتحقيق تجربة قيادة مريحة وجذابة.

وتتميز سيارة BZ4X الكهربائية بتصميم دفع رباعي، كما تعد جزءا من مبادرة ”تويوتا“ ”Beyond Zero“ التي تهدف إلى جعل الشركة محايدة للكربون وخفض الانبعاثات الكربوينة إلى صفر بحلول عام 2050.

ولم تكشف ”تويوتا“ الكثير من المعلومات حول السيارة القادمة، ولكنها تعتبر إصدارا حديثا من راف 4 الكهربائية، حيث تأتي السيارة بواجهة أمامية حادة مع مصابيح أمامية نحيلة ومآخذ هواء بارزة.

كما تأتي السيارة بشباك أمامي مغلق بالكامل يأتي فوق مأخذ هواء عريض بإطار معدني، وتتميز بأقواس عجلات بارزة، إضافة إلى زجاج أمامي فخم، وسقف مائل، ونافذة خلفية حادة، مع مصابيح خلفية لافتة للنظر تلتف حول جوانب السيارة.

وبالنسبة للمقصورة الداخلية، فقد زودت بعجلة قيادة ثلاثية الأضلاع، مع شاشة كبيرة على لوحة القيادة، وأجهزة قياس رقمية تساعد في تعزيز زاوية الرؤية لقيادة أكثر أمانا، بالإضافة إلى وحدة تحكم مركزية عائمة، ونظام ترفيهي مستقل، ولمسات سوداء لامعة، وأدوات تحكم بسيطة وناقل حركة دوار.

ولم تذكر ”تويوتا“ أنواع المواد الداخلية المستخدمة، لكن هناك شكاً بأنها ستحتوي على جلود نباتية ومنسوجات أخرى صديقة للبيئة.

وأكدت شركة ”تويوتا“ أن سيارة bZ4X الكهربائية بالكامل سيتم تصنيعها في الصين واليابان، وستتوافر في العديد من الأسواق حول العالم بحلول منتصف عام 2022.