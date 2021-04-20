تستعد سامسونغ قبل نهاية الشهر الجاري لإطلاق هاتف مجهز بكاميرات ممتازة ومواصفات مميزة، سيطرح بسعر منافس جدا.
وسيأتي هاتف Galaxy m42 المنتظر بهيكل معدني مقاوم للماء والغبار يزن 193 غ، أبعاده (164/75.9/8.6) ملم، ومجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصة دقة عرضها (1600/720) بيكسل، وترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 266 شمعة/م تقريبا.
وبالرغم من سعره الذي سيكون نحو 250 يورو سيحصل هذا الجهاز على كاميرا رباعية العدسة بدقة (48+8+5+5) ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وعلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR وتقنيات التعرف على الوجوه.
وسيعتمد الهاتف في أدائه على معالج Qualcomm Snapdragon 750G 5G المطور بتقنية 8 نانومتر، وعلى ذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.
كما جهزته سامسونغ بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1، ومنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتف 5G بسعر مقبول من سامسونغ سيرى النور قريبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.