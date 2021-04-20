تردد قناة السعودية الرياضية kas sports علي مختلف الأقمار الصناعية

تردد قناة السعودية الرياضية kas sports، التي تعد من أكثر القنوات الرياضية العربية مشاهدة في قارة آسيا والسعودية بشكل خاص نظراً لما تقدمة القناة من برامج رياضية متميزة بالإضافة إلى نقل جميع مباريات دوري كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي الممتاز وكذلك العديد من البطولات الآسيوية والعالمية التي تلقي اهتمام بالغ من قبل محبي الألعاب الرياضية في الوطن العربي، لذا نوضح إليكم ألية استقبال أشارة بث القناة بعد تحديث التردد الجديد واهم البطولات التي تقوم بنقلها مباشرة.

تردد قناة السعودية الرياضية kas sports علي مختلف الأقمار السعودية

يمكن لكافة المشاهدين متابعة أحدث البرامج الرياضية ومتابعة البث الحي المباشر لمباريات منتخب السعودية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم وبطولة كأس آسيا وكذلك جميع مباريات الأندية السعودية المشاركة في البطولات الآسيوية في الأدوار الأولي فيما يتمكن المشاهدين متابعة مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا علي منصة GSA live التي تمكنك من الحصول على حق البث المباشر خلال الفترة الماضية، حيث أن ابرز حقوق النقل التي حصلت عليها قنوات kas sports السعودية التالي:



بطولة كاس السوبر الأسباني والإيطالي.

بطولة كاس ملك أسبانيا.

بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

بطولة دوري الدرجة الأولي.

بطولتي الدوري السعودي وكاس خادم الحرمين السعودي.

طريقة تثبيت تردد قنوات السعودية الرياضية

يمكن للمواطنين من مختلف أنحاء العالم الحصول على إشارة بث قنوات kas sports من خلال القيام بالخطوات التالية:

القيام بالدخول على إعدادات الرسيفر.

الضغط على الضبط.

اختيار القمر الصناعي.

الضغط على الزر الأحمر المخصص لإضافة قناة.

ثم القيام بتسجيل التردد الجديد.

تردد قناة kas sports علي النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة kas sports علي العربسات

التردد 12149 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي القمر الصناعي عرب سات معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة kas sports علي ياه سات

التردد: 12015

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: افقي

القمر الصناعي: ياه سات.

معامل تصحيح الخطأ:5/9

كما يمكنكم متابعة تردد قناة السعودية الرياضية kas sports علي شبكة الأنترنت أيضا.