تردد قناة أون تايم سبورت on time sports hd 1 // الناقلة مباراة الأهلي وسموحه اليوم في الدوري

تردد قناة أون تايم سبورت يبحث عنه عشاق الكرة المصرية لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز، فهي القناة الناقلة الوحيدة للمباريات بعد أن حصلت على حقوق مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم بمبلغ كبير، ساهم في أنعاش فرق المسابقة خاصة الأندية الشعبية ذات العائد المنخفض في ظل أرتفاع عقود اللاعبين، وسوف تنقل القناة اليوم مباراة الأهلي وسموحه في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تقدم القناة أستوديو تحليلي قبل المباراة بساعتين لتحليل الجوانب الفنية للمباراة، وفيما يلي التردد الجديد لقناة أون على القمر الصناعي نايل سات.

نبذة مختصرة عن قنوات أون سبورت

قنوات أون سبورت هي قنوات مصرية متخصصة في الرياضية تبث برامجها بصورة مجانية على مدار الساعة، وتقدم المباريات المحلية والعالمية، وكانت بدايتها عام 2017 تحت اسم قناة أون سبورت التابعة لشركة أعلام المصريين، ومع انطلاق القناة ذاع صيتها وأصبحت من أهم القنوات الرياضية العربية، بعد أن حصلت على حقوق نقل السوبر الإسباني، ونقل مباريات نادي تشلسي الانجليزي بعد لعبها ب 24 ساعة فقط، وتمم دمج القناة مع قناة تايم سبورت عام 2019 لتغطية كأس الأمم الأفريقية على التردد الأرضي، وتكوين تحالف قوي للمنافسة على شراء حق البطولات العالمية الكبرى.

تردد قناة أون سبورت على النايل سات