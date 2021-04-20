نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت on time sports hd 1 // الناقلة مباراة الأهلي وسموحه اليوم في الدوري في المقال التالي
تردد قناة أون تايم سبورت يبحث عنه عشاق الكرة المصرية لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز، فهي القناة الناقلة الوحيدة للمباريات بعد أن حصلت على حقوق مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم بمبلغ كبير، ساهم في أنعاش فرق المسابقة خاصة الأندية الشعبية ذات العائد المنخفض في ظل أرتفاع عقود اللاعبين، وسوف تنقل القناة اليوم مباراة الأهلي وسموحه في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تقدم القناة أستوديو تحليلي قبل المباراة بساعتين لتحليل الجوانب الفنية للمباراة، وفيما يلي التردد الجديد لقناة أون على القمر الصناعي نايل سات.
نبذة مختصرة عن قنوات أون سبورت
قنوات أون سبورت هي قنوات مصرية متخصصة في الرياضية تبث برامجها بصورة مجانية على مدار الساعة، وتقدم المباريات المحلية والعالمية، وكانت بدايتها عام 2017 تحت اسم قناة أون سبورت التابعة لشركة أعلام المصريين، ومع انطلاق القناة ذاع صيتها وأصبحت من أهم القنوات الرياضية العربية، بعد أن حصلت على حقوق نقل السوبر الإسباني، ونقل مباريات نادي تشلسي الانجليزي بعد لعبها ب 24 ساعة فقط، وتمم دمج القناة مع قناة تايم سبورت عام 2019 لتغطية كأس الأمم الأفريقية على التردد الأرضي، وتكوين تحالف قوي للمنافسة على شراء حق البطولات العالمية الكبرى.
تردد قناة أون سبورت على النايل سات
|التردد
|10853
|معامل الاستقطاب
|أفق H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
ترتيب جدول الدوري المصري
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الزمالك
|15
|10
|3
|2
|19
|8:24
|16
|33
|2
|الأهلي
|12
|9
|3
|0
|22
|6:25
|19
|30
|3
|المصري البورسعيدي
|18
|7
|8
|3
|16
|13:22
|9
|29
|4
|الاتحاد السكندري
|17
|8
|4
|5
|17
|20:22
|2
|28
|5
|بيراميدز
|17
|6
|9
|2
|17
|17:23
|6
|27
|6
|مصر المقاصة
|17
|7
|5
|5
|17
|21:19
|-2
|26
|7
|سيراميكا كليوباترا
|18
|6
|7
|5
|16
|20:22
|2
|25
|8
|سموحة
|17
|4
|12
|1
|17
|17:24
|7
|24
|9
|إنبي
|17
|6
|6
|5
|17
|18:19
|1
|24
|10
|الجونة
|18
|6
|6
|6
|16
|21:20
|-1
|24
|11
|غزل المحلة
|18
|5
|9
|4
|16
|18:16
|-2
|24
|12
|أسوان
|17
|5
|5
|7
|17
|21:11
|-10
|20
|13
|طلائع الجيش
|18
|4
|5
|9
|16
|22:21
|-1
|17
|14
|وادي دجلة
|18
|3
|7
|8
|16
|22:15
|-7
|16
|15
|المقاولون العرب
|17
|4
|3
|10
|17
|25:17
|-8
|15
|16
|البنك الأهلي
|17
|2
|8
|7
|17
|20:14
|-6
|14
|17
|الإسماعيلي
|18
|2
|8
|8
|16
|24:16
|-8
|14
|18
|الانتاج الحربي
|17
|2
|6
|9
|17
|30:13
|-17
|12
تردد قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS
- برنامج أستاد مصر : الذي يقدم قبل كل مباراة ويستضيف نجوم التحليل الرياضي.
- برنامج ملعب أون : الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير والكابتين سيف زاهر ويناقش كل القضايا الرياضية.
- برنامج مساء أون : الذي يقدمه جنرال الإعلام المصري الكابتين مدحت شلبي ويقدم الأخبار الرياضية الجديدة.
- برنامج جمهور الثالثة : الذي يقدمه المذيع الشاب المتألق إبراهيم فايق ويستضيف نجوم الرياضة المصرية.
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