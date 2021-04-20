مايكروسوفت تطور متجر ويندوز جديد 

تعمل شركة مايكروسوفت على إصلاح شامل لمتجر التطبيقات لنظام التشغيل ويندوز.

وتخطط الشركة لإصدار المتجر المحدث في وقت لاحق من هذا العام، الذي يكون أكثر انفتاحًا على جميع أنواع التطبيقات والألعاب.

وقد يمهد هذا الطريق للمطورين ليتمكنوا من إرسال أي تطبيق ويندوز إلى المتجر، بما في ذلك المتصفحات، مثل: كروم أو فايرفوكس، وحتى السماح لمنصات التجارة الخارجية في التطبيقات.

ويتطلب متجر ويندوز في الوقت الحالي من المطورين حزم تطبيقات win32 على هيئة MSIX واستخدام آليات التحديث والمنصات التجارية الخاصة بشركة مايكروسوفت.

ويشار إلى أن مايكروسوفت قد تسمح للمطورين بإرسال حزم EXE أو MSI القياسية إلى المتجر، ويمكن إدارة التحديثات من خلال شبكة توصيل المحتوى الخاصة بالمطور CDN.

ويؤدي مثل هذا التغيير إلى فتح متجر ويندوز للعديد من التطبيقات، بما في ذلك التطبيقات الشائعة، مثل مجموعة Adobe Creative Cloud للتطبيقات الإنتاجية، وحتى المتصفحات المنافسة، مثل: فايرفوكس وكروم.

وأطلقت مايكروسوفت في العام الماضي مدير الحزم المجاني والمفتوح المصدر Windows Package Manager، وسرعان ما أصبح خيارًا لمئات التطبيقات المفقودة من المتجر في الوقت الحالي.

ولا توجد تطبيقات، مثل: Steam وWinRAR وZoom، في متجر ويندوز في الوقت الحالي، لكنها متاحة من خلال Windows Package Manager.