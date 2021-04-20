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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهم مميزات خريطة كراكين Karakin الجديدة بلعبة ببجي موبايل 2021 في المقال التالي
لنتعرف علي اهم مميزات خريطة كراكين Karakin الجديدة، خريطة كراكين الجديدة متاحة الآن في التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل في الموسم ال 18، والتي تمت أضافتها مكان خريطة Vikendi، خريطة كراكين خريطة ذات مناخ صحراوي مثل خريطة ميرامار ولا يوجد مكان للاعبين المكبرين لأنه لا يوجد عشب في الخريطة يوجد بعض الصخور لأخد السيرد فقط، وتعبر خريطة كراكين من اهم الإضافات القادمة في لعبة ببجي موبايل وللخريطة مميزات جديدة ورائعة لنتعرف عليها، تعرف معنا علي محمد هنيدي في ببجي موبايل.
مميزات خريطة كراكين Karakin
- كراكين هي خريطة مساحتها صغير 2×2 تقريبا نصف مساحة خريطة سانهوك، ولذلك يجب أن تكزن مستعد لدخول أي فايت لان الزون تغلق بسرعة.
- لا يوجد أماكن للاختباء لأنها خريطة صحراوية المناخ ولا يوجد بها عشب للاختباء او الكنبرة ولذلك يلعب بها المحترفين فقط واذا كنت مبتداء يجن أن تلعب خريطة كراكين لتحسن من مهاراتك في اللعبة.
- عدد اللاعبين في الخريطة لا يتعدى 64 لاعب لصغر مساحة الخريطة.
- عند سماع صفارات الإنذار في منطقة ال yellow zone يجب أن تبعتد عنها تماما لان في تلك المنطقة يبدأ القصف ولا تخبي في أي منزل لان الصواريخ سوف تهدم المنازل أيضا فينح بان تبتعد تماما عنها.
- القنابل اللاصقة وهي أضافه جديد في تلك الخريطة والتي تتيح لك في تكسير وهدم الجدران واذا كان أي لاعب قريب من الجدران سوف يموت أيضا عند انفجار القنابل اللاصقة.
- قاذف، يستخدم مرة واحدة فقط وتمسكه مكان سلاح من السلاحين، إذا قذف علي العدو حتي وهو باخل المنزل سوف يموت.
- هناك بعض الجدران الرقيقة يمكن أن تسمح بعبور الرصاص من خلالها بالتصويب عبر تلك الجدران الرقيقة.
- الأنفاق التي توجد في الخريطة وهناك منطقة خروج في اكثر من مكان مختلف في الخريطة ولا يمكن أن تدخل او تخرج من تلك الأنفاق إلا إذا كنت تمتلك القنابل اللاصقة لتكسير الأرض ونزول او صعود السلالم.
اهم أماكن اللوت في خريطة كراكين
نوضح أليكم اهم أماكن اللوت في الخريطة في الصورة.
- Al hayik توجد في اسفل الخريطة، ولا يوجد بها العديد من الأعداء لان مساحتها صغرة نسبيا ويمكن تلويدها بسرعه.
- HADIQA NEMO ويطلق عليها البعض حديقة نيمو، تعبر هذه المدينة متوسطة المخاطر لان اللوت بها جيد ولكن ينزلها عدد كبير من اللاعبين عند الهبوط.
- BASHARA ويطلق عليها البعض بشارة وهذه المنطقة أيضا يوجد بها عدد من اللاعبين مثل بوشنكي.
- AL HABAR يطلق عليها الهابر، وتعبر مثل المطار ويوجد بها اللود جيد وعدد كبير من اللاعبين.
- JAMILA TEXTILES يطلق عليها جميلة المنسوجات، إذا كنت محترف انزل في ذلك المكان لأنة يوجد به العديد من المعارك.
- وهناك العديد من الأماكن الهامة في اللوت كما بالصورة السابقة
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