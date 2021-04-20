نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات الهاتف العملاق من شاومي Xiaomi Mi 10 Ultra في المقال التالي

مواصفات الهاتف العملاق من شاومي Xiaomi Mi 10 Ultra: يعتبر هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra منافسة قوية من شركة شاومي الشركة الصينية أمام الشركات المنافسة الأخري، فأنة هاتف مختلف من نوعة، ولم تبخل شاومي أن تضع جميع مميزات وإمكانيات الهواتف المحمولة في هذا الموبايل لكي تجعلة متألقاً ومنافساً قوياً بين الشركات الأخري، فأن هاتف شاومي مي 10 ألترا يأتي بتصميم جذاب يخطف الأبصار ومواصفات من خامات ممتازة، وفي مقالنا هذا علي موقع ثقفني سوف نتعرف علي جميع مواصفات موبايل Mi 10 Ultra. مواصفات موبايل شاومي Mi 10 Ultra جاء موبايل Mi 10 Ultra بمعالج سناب دراجون 865 ثماني النواة بدقة تصنيع 7 نانوميتر، وبمعالح رسوميات من نوع Adreno 650.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع OLED بمقياس 6.67 بوصة بدقة 1080×2340 بكسل وبجودة FHD+، وتأتي طبقة حماية علي الشاشة من نوع كونينج جوريلا جلاس الجيل الخامس.

يأتي الموبايل بواجهة مستخدم من شاومي MUI 12، علي نظام تشغيل أندرويد 10.

ومن حيث الذاكرة فأن الهاتف يأتي بثلاث نُسخ مختلفة من حيث ذاكرة التخزين والرامات: النُسخة الأولي: تأتي بذاكرة تخزين صلبة بسعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين عشوائية(رام) بسعة 8 جيجابايت. النُسخة الثانية: تأتي بذاكرة تخزين صلبة بسعة 256 جيجابايت مع ذاكرة تخزين عشوائية (رام) 12 جيجابايت. النُسخة الثالثة: تأتي بذاكرة تخزين صلبة بسعة 512 جيجابايت مع ذاكرة تخزين عشوائية (رام) بسعة 16 جيجابايت. ومن حيث الكاميرات فأن الهاتف يأتي بكاميرا خلفية رباعية، تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.85، وتدعم المثبت البصري، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة F/4.1، وهي كاميرا خاصة لعمل الزووم، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0، وهي كاميرا خاصة لعمل العزل والصور البورترية، وتأتي الكاميرا الرابعة والأخيرة بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي خاصة لتصوير الصور بزاوية عريضة، وتدعم الكاميرات تصوير فيديو بجودة 4k و بجودة 8K.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فأنة يأتي بكاميرا أمامية علي هيئة ثقب في أعلي يسار الشاشة، بدقة 20 ميجابكسل.

وجاء الهاتف ببطارية قوية من نوع ليثيوم ايون بسعة 4500 ميللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 120 وات عن طريق منفذ Type-c.

ومن حيث الأمان فأن الهاتف جاء ببصمة الأصبع وتوجد في أسفل منتصف الشاشة، وتتميز بسرعة الإستجابة.

من حيث تصميم الهاتف وخامات تصنيعة فأنة جاء بخامات زجاجية من الأمام والخلف مع فريم من الألومنيوم، ومزود بطبقة حماية في ظهر الهاتف من كورنينج جوريلا جلاس الجيل السادس.

من حيث ألوان الهاتف جاء بثلاث ألوان الأسود والفضي واللون الشفاف. سعر موبايل شاومي MI 10 Ultra جاء السعر العالمي لموبايل Mi 10 Ultra للنسخة 128 جيجابايت بسعر 760 دولار أمريكي، بينما جاء سعرها في مصر بسعر 12 ألف جنية مصري.

اما سعر النسخة 256 جيجابايت جاءت بسعر 805 دولار امريكي، وجاء سعرها في مصر بسعر 12 الف و 800 جنية مصري.

اما سعر النسخة الأخيرة من الهاتف وهي نسخة 512 جيجابايت، جاءت بسعر 1005 دولار امريكي، وجاء سعرها المصري بسعر 16 ألف جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة مواصفات الهاتف العملاق من شاومي Xiaomi Mi 10 Ultra - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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