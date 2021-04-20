نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث واجهة MIUI لأجهزة شاومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستعد هواتف شاومي للحصول على أحدث إصدارات الواجهة MIUI وهو الإصدار رقم (12,5) ، فقد أعلنت شركة شاومي رسمياً عن هذا الإصدار الجديد ، والذي يأتي بجحم أقل وأداء أكثر سلاسة مع بعض الخلفيات المميزة.

تعد شركة شاومي من الشركات الرائدة في مجال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتي شهدت رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة لما قدمته من أجهزة مميزة وجميلة تستهدف أهواء المستخدمين .

وتعد واجهة شاومي MIUI من الواجهات الأكثر انتشاراً في العديد من الدول لما بها من مميزات كثيرة وتقوم الشركة بالدفع بالعديد من التحديثات للواجهة لجعلها أكثر سلاسة وجمالية.

مميزات الإصدار الجديد MIUI 12,5:

‌تم تقليل ذاكرة المستخدم بنسبة كبيرة تصل إلى 20٪

‌تقليل إستهلاك الطاقة بنسبة 25٪

‌ أيضا تم تقليل الذاكرة المستخدمه في الخلفية بنسبة 35٪

كما يأتي التحديث بترقية حركة التنقل بين التطبيقات في الواجهة مع تصميم جديد للخلفية يُظهر جبل Siguniang الموجود في الصين مع تغيرات في حركة السحاب والوقت الفعلي للضوء والظلال ، والكثير من الخلفيات الأخرى للعديد من الأماكن والمواقع حول العالم.

كما قامت شركة شاومي بتحسينات في إستجابة اللمس والإهتزاز

ويأتي التحديث بمعايير حماية أعلي لأذونات التطبيقات مع حماية خصوصية المستخدم

كما يأتي التحديث بدعم التكامل بين الهواتف الذكية والكومبيوتر ، حيث يتيح فتح إشعارات الهاتف علي الكومبيوتر ، وفتح لقطات الشاشة الخاصة بالهواتف علي أجهزة الكمبيوتر إلي جانب إمكانية النسخ من الهاتف واللصق مباشرة علي الكومبيوتر ، واخيراً يأتي التحديث بنغمات جديدة للإشعارات والتي تستمد أصواتها من الطبيعة ، ومن المقرر أن يصل التحديث للأجهزة التي تعمل حالياً بواجهة MIUI 12

موعد إطلاق التحديث:

وفقاً لما ذكرته الشركة مسبقاً فإن التحديث سيصل لبعض الأجهزة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021 وستتم المرحلة الاولي من إطلاق التحديث علي دفعتين

الدفعة الأولى : الأجهزة التي سوف يصلها التحديث مع بداية الربع الثاني من العام أي في شهري أبريل ومايو

MI 11

MI 10

MI 10 pro

MI 10T

MI 10T pro

الدفعة الثانية : الأجهزة التي سوف يصلها التحديث مع نهاية الربع الثاني من العام أي في شهر يونيو

Redmi Note 10

Redmi Note 10 pro

Redmi Note 10 lite

Redmi Note 9

Redmi Note 9 pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9T

Redmi 9

MI 10T lite

MI 10 lite 5G

أما باقي الأجهزة فسوف يصلها التحديث في وقت آخر خلال العام .