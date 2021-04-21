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عمر شويل - جدة مع انتشار شائعة وفاة مؤسس قنوات طيور الجنة “خالد مقداد” ازداد البحث عن التردد الشبكي لمجموعة القنوات على القمر الصناعي النايل سات وعبر العربسات، وقد نفى الخبر أبناء السيد “خالد مقداد” وقد أوضحوا أن والدهم قد تعرض لوعكة صحية تم نقله على إثرها لإحدى المسشفيات بالأردن، فيما يلي نستعرض تردد قنوات طيور الجنة الجديد toyoraljanahtv 2021 نايل سات.

قنوات طيور الجنة

أوضح نجل رجل الأعمال خالد المقداد “المعتصم بالله” أن والده قد تعرض لوعكة صحية، وقد تم نقله إلى العناية المركزة وقد أشار إلى أنه حاليًا بصحة جيدة.

ومن الجدير بالذكر أن قنوات طيور الجنة قد قام بتأسيسها رجل الأعمال الأردني الشهير خالد المقداد، والذي وُلد في دولة الكويت في 1 من يناير 1972، وقد قام بتأسيس قناة طيور الجنة في عام 1994 في عمان في الأردن.

افتتح خالد المقداد قناة طيور الجنة الفضائية في عام 2008، وهو متزوج من مروة حماد التي شاركت في تأسيس القناة مع أولاده الستة الذين يتمتعون بالموهبة الغنائية، ويقومون بتقديم مجموعة من الأناشيد والأغاني الهادفة للأطفال عبر مجموعة قنوات طيور الجنة.

تردد قنوات طيور الجنة الجديد 2021

يمكن ضبط واستقبال مجموعة قنوات طيور الجنة عبر الشاشة من خلال اشارة الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات بسهولة للاستمتاع بمحتويات قنوات طيور الجنة الهادفة من البرامج الترفيهية والتعليمية والأغاني والأناشيد التربوية والدينية على مدار الساعة 24/24

حيث يمكن استقبال وضبط اشارة قنوات طيور الجنة عبر الترددات التالية:

تردد قنوات طيور الجنة على النايل سات

القمر الصناعي النايل سات.

تردد طيور الجنة 11310

الاستقطاب عمودي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات