مواصفات هاتف Galaxy Quantum 2 … يحتوي على تشفير كمومي مدمج

قامت شركة سامسونج مؤخراً بإطلاق هاتفها الجديد بالتعاون مع شركة SK Telecom الكورية الجنوبية وأعلنت الشركة عن هاتفها الجديد Galaxy Quantum 2 ويتمتع الهاتف الجديد بمجموعة من التقنيات الحديثة الأكثر أماناً المزود بخاصية جديدة تعرف بخاصية التشفير الكمومي المدمجة وهي خاصية صعبة الاختراق ويعد الهاتف هو الثاني من نوعه الذي أنتجته الشركة مزود بهذه الخاصية الجديدة.

مميزات هاتف Galaxy Quantum 2 الجديد

يأتي الهاتف الجديد خلفا للهاتف الذي أطلقته الشركة مسبقاً Galaxy A Quantum ويضم الهاتف شريحة أمنية حديثة تسمى ID Quantique وتعد هذه الشريحة أصغر شريحة مولدة للأرقام الكمومية على مستوى العالم وتأتي الشريحة بمساحة صغيرة لا تتعدى 2.5 ميليمتر مربع وتعتمد الشريحة في عملها على مجموعة من الخطوات من خلال إنشاء ضوضاء عبر LED ويتم التقاط الارقام عبر مستشعر CMOC، وتساعد الشريحة الكمومية الجديدة لحاملي الهاتف الذكي الجديد على ابتكار ارقام أكثر أمانا من خلال إبتكار ارقام عشوائية وأمنه غير متوقعة وغير نمطية لاستخدام الخدمات التي تتطلب الامان بطريقة أكثر أماناً وتعد إختراق الشريحة الكمومية الجديدة أمر صعب بل مستحيل، وأضافت شركة سامسونج أن الهاتف مزود بالعديد من التقنيات الحديثة التي تجعله يعمل مع المزيد من الخدمات في المستقبل مثل بطاقات الائتمان الخاصة بشركة سامسونج.

مميزات هاتف Galaxy Quantum 2 الجديد

تأتي مواصفات الهاتف الجديد بمواصفات متقاربة مع الهواتف الذي أطلقتها الشركة منذ عام أو عامين حيث يعمل الهاتف الجديد بنظام الاندرويد 11 وذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 جيجا بايت وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجا بايت، كما يحتوي الهاتف على نظام تصوير بكاميرا ثلاثية في خلف الهاتف بعدسة بدقة 64 ميجا بكسل وعدسات فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل لإعطاء صورة واضحة ومستشعر عمق بدقة 5 ميجا بكسل.